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監院挨批「打蔣國家隊」 王美玉：監委空窗期 不能用監察行政覆蓋過去

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
監院成「打蔣國家隊」？ 前監委籲涉及行使調查權要格外謹慎。聯合報系資料照
監院成「打蔣國家隊」？ 前監委籲涉及行使調查權要格外謹慎。聯合報系資料照

民進黨猛攻蔣萬安之子交換生事件，監察院近日也由專員打電話到北市府了解案情，由於目前監院監委，引發越權質疑。前監委王美玉表示，這已涉及監院調查權範疇，理當要由監委發動才妥適，是否該法制化規範在人事空窗期，監院哪些能做、不能做，是可討論方向。

監察院證實主動去電台北市教育局政風室，查問蔣萬安之子蔣得立交換學生事件。引發國民黨批評，民進黨啟動「打蔣國家隊」，竟然沒有監委仍可對外發文，是雙重標準與政治追殺。

監院則解釋，第6屆監委任期於7月31日屆滿，由於目前處於正副院長及監委均出缺之情形，為因應公文處理及行政運作所需，監察院於7月31日修正「監察院各類文件蓋用印信及簽署注意事項」，對外公文往來，有其法規依據。

王美玉指出，過去以監院名義發出的函詢各機關公文，都要經過監委；監院雖然在第六屆監委卸任前修改了內規，在沒有正副院長、監委情況，仍可對外發公文，但該由誰來發動、哪些案子該發動，才是最關鍵的問題。

王美玉說，監院改內規是屬於「監察行政」，但由誰來發動打電話、函文各機關，這仍是「監院調查權」範疇，也是屬於監委的核心職掌，不能用監察行政就覆蓋過去；否則，監院幕僚單位自己就能決定要函文哪些案件，形同在人事空窗期已經在行使監委部分職權。

前監委仉桂美表示，法律拘束力有位階之分，監委調查權屬於憲政層級，監院透過修改內規、甚至援引其他法條，來合理化在沒監委情況下仍可電話了解案情、函文各機關，這說法說不通；應回歸到最上位的監委調查權來看，涉及這部分執掌要格外謹慎，不能因為現在沒監委，就由幕僚單位越俎代庖。

仉桂美指出，是否該法制化規範，監院在人事空窗期哪些事能做、不能做？她倒認為，沒有監委並非常態，與其討論非常時期該如何應對，執政黨更應該正本清源，負起責任提出有社會共識、朝野都能接受的監委人選，來早日化解僵局。

監院 監委 蔣萬安 蔣得立

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