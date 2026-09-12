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閣揆不副署 江宜樺：行政權獨裁 百分百毀棄憲法

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閣揆不副署 江宜樺：行政權獨裁 百分百毀棄憲法

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
行政院長卓榮泰8次不副署法案引發憲政爭議，前閣揆江宜樺指出，行政院用不副署來否決國會三讀的法案，是百分百毀棄憲法。行政院自己解釋為「憲法保護者」的說法，完全違背憲法的條文和精神，是行政權的獨裁。記者林伯東／攝影
行政院長卓榮泰8次不副署法案引發憲政爭議，前閣揆江宜樺指出，行政院用不副署來否決國會三讀的法案，是百分百毀棄憲法。行政院自己解釋為「憲法保護者」的說法，完全違背憲法的條文和精神，是行政權的獨裁。記者林伯東／攝影

行政院長卓榮泰8次不副署法案引發憲政爭議，前閣揆江宜樺今天指出，行政院用不副署來否決國會三讀的法案，是百分百毀棄憲法。他強調，憲法從沒有賦予行政首長可以自認為「憲法的保護者」或「國會的太上皇」，行政院的說法，完全違背憲法的條文和精神，是行政權的獨裁。

江宜樺今天出席「總統直選30年的回顧與前瞻」學術研討會，他指出，憲法明文規定，當行政院對法案提出覆議失敗後，行政院應即接受該決議，但現在的行政院，即使覆議失敗，也可不管國會的議事而自己決定要不要實施，這是百分百毀棄憲法、違反憲法規定。他不知道有任何法學家，可以用任何方法來合理化這樣的決定。

他進一步指出，閣揆副署權原本規定在憲法的總統專章，一旦動用了就代表閣揆不同意總統，可用來節制總統，但過去從沒有行政院長動用過，如今原本節制總統的權利，卻被用來對付國會「這完全是奇怪的錯位。」

江宜樺說，行政院將不副署法案解釋是為了保衛國家、民主和憲法，但憲法從沒有賦予行政首長可以自認為「憲法的保護者」或「國會的太上皇」，這種為了保護憲法而不接受法律案的解釋，是完全違背憲法的條文和精神，更是行政權的獨裁。

他擔憂，修憲後總統可以直接任命行政院長，因此閣揆很可能是總統信任的人選，也不會用不副署來節制總統，但如今這項權利被喚醒，雖然被用來對抗國會，但對抗總統、制衡總統也就變成可能。影響所及，以後的總統將只會任命唯唯諾諾、不威脅自己政治利益的人。

他舉例，當年的賴清德院長也不是蔡英文前總統可以完全放心的人選，若是這樣的例子一開，可能蔡總統對任命賴清德、蘇貞昌就會考慮再三，如今賴總統若要卓榮泰以外的人選，無論是陳其邁或林佳龍，應該也要考慮這個人會不會因為意見不同，就動用副署權來剝奪自己的統帥權。

江宜樺警告，台灣的憲政體制正遭到不小的挑戰，過去的僵局已慢慢變成危機，行政院在覆議失敗後居然再用不副署來否決國會三讀的法案，這是違憲、違法且違反民主政治，是目前台灣最深刻的危機。

他並擔憂，當閣揆啟動不副署制之後，過去的「半總統制」將向「超級總統制」冒進，更走向行政獨裁，行政院長將更只會聽明於總統、不會有自己意志，令人對行政院的施政效能，更感悲觀。

江宜樺 副署 憲法

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