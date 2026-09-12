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影／憲政僵局恐化成危機 江宜樺憂台灣走向「行政獨裁」

攝影中心／ 記者林伯東／台北即時報導
行政院前院長江宜樺指出，立法院三讀通過的法案在覆議失敗後，行政院以「不行使副署權」實質否決國會決議，是當前制度上的最大危機。記者林伯東／攝影
行政院前院長江宜樺指出，立法院三讀通過的法案在覆議失敗後，行政院以「不行使副署權」實質否決國會決議，是當前制度上的最大危機。記者林伯東／攝影

台北政經學院基金會、台灣研究基金會與國家圖書館今天在台北舉辦「總統直選三十年的回顧與前瞻」研討會。前行政院長江宜樺在「圓桌論壇：馬基維利的憲政時刻」直言，台灣憲政體制正面臨嚴峻挑戰，過去的「憲政僵局」如今已演變為深層「危機」。

江宜樺指出，立法院三讀通過的法案在覆議失敗後，行政院若以「不行使副署權」實質否決國會決議，此舉已屬違憲、違法且背離民主，是當前制度上的最大危機。他進一步分析，行政院長若啟動不副署，將使台灣的半總統制朝向「超級總統制」冒進，未來行政院長恐失去自主意志、徹底淪為總統附庸，大幅削弱內閣施政效能。

他警示，當行政權過度集中於總統，台灣恐走向「行政獨裁」。若當前憲政僵局無法化解，這項體制危機將是關心民主直選制度者必須正視的隱憂。

台北政經學院基金會董事長黃煌雄（中）、台北政經學院朱雲漢講座教授鄭敦仁（右三）擔任「總統直選三十年的回顧與前瞻」研討會主持人，行政院前院長江宜樺（左三）、國安會前秘書長蘇起（左二）、民進黨前主席許信良（右二）、中央研究院院士吳玉山（左一）、台北政經學院講座教授葉俊榮（右一）出席與談。記者林伯東／攝影
台北政經學院基金會董事長黃煌雄（中）、台北政經學院朱雲漢講座教授鄭敦仁（右三）擔任「總統直選三十年的回顧與前瞻」研討會主持人，行政院前院長江宜樺（左三）、國安會前秘書長蘇起（左二）、民進黨前主席許信良（右二）、中央研究院院士吳玉山（左一）、台北政經學院講座教授葉俊榮（右一）出席與談。記者林伯東／攝影

江宜樺 憲政 副署 國會

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