影／憲政僵局恐化成危機 江宜樺憂台灣走向「行政獨裁」

台北政經學院基金會、台灣研究基金會與國家圖書館今天在台北舉辦「總統直選三十年的回顧與前瞻」研討會。前行政院長江宜樺在「圓桌論壇：馬基維利的憲政時刻」直言，台灣憲政體制正面臨嚴峻挑戰，過去的「憲政僵局」如今已演變為深層「危機」。

江宜樺指出，立法院三讀通過的法案在覆議失敗後，行政院若以「不行使副署權」實質否決國會決議，此舉已屬違憲、違法且背離民主，是當前制度上的最大危機。他進一步分析，行政院長若啟動不副署，將使台灣的半總統制朝向「超級總統制」冒進，未來行政院長恐失去自主意志、徹底淪為總統附庸，大幅削弱內閣施政效能。

他警示，當行政權過度集中於總統，台灣恐走向「行政獨裁」。若當前憲政僵局無法化解，這項體制危機將是關心民主直選制度者必須正視的隱憂。