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賴總統頒黃崇仁褒揚令 感念協助開拓台灣半導體產業

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
力積電董事長黃崇仁逝世，今舉行告別追思，賴清德總統親赴現場頒贈褒揚令。圖／截自總統府提供錄影畫面
力積電董事長黃崇仁逝世，今舉行告別追思，賴清德總統親赴現場頒贈褒揚令。圖／截自總統府提供錄影畫面

力積電董事長黃崇仁逝世，今舉行告別追思，賴清德總統親赴現場頒贈褒揚令，並以閩南語致詞，推崇在台灣半導體產業的進步和發展上，黃崇仁絕對是開拓者之一。

賴總統指出，黃崇仁有精彩一生，年輕時赴美取得醫學博士學位，回台後擔任臺北醫學大學教授等職；但在38歲時，做出棄醫從商的重大決定，成立力捷電腦公司，並於1994年與日本三菱電機合作創辦力晶半導體公司；在台灣半導體產業的進步與發展上，黃崇仁絕對是開拓者之一。

賴總統表示，黃崇仁一生的精彩，不僅在於事業上的成就，更令人敬重的是，黃崇仁曾經歷失敗，卻絕不放棄。面對金融風暴、DRAM價格崩跌及企業下市等重重挑戰，黃崇仁始終勇敢面對，在短短8年間還清1200億元債務，帶領公司重新站起來，並成功轉型為邏輯IC代工公司，這些都是很不容易做到的事情。

賴總統表示，更讓人感佩的是，黃崇仁熱心公益、長期投入公共事務，曾擔任台北市電腦公會、台灣半導體產業協會、世界半導體協會的理事長，並積極推動半導體教育發展；在前總統蔡英文支持及半導體界共同投入下，成立「半導體研究學院」，為台灣未來半導體產業培育人才，奠定更穩固的基礎。

賴總統提到，黃崇仁曾說，「人生最重要的功課，就是盡其所能，絕對不放棄，把事情做到成功為止」；此外，黃崇仁也非常看好台灣未來，認為大家要對台灣有信心，因為全世界未來都需要半導體，而全世界最重要的半導體公司都在台灣。

賴總統上午頒贈褒揚令給黃崇仁，表彰其對國家社會的貢獻，由黃崇仁長兄黃崇恆代表接受。

黃崇仁 半導體 力積電 賴清德

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