蕭美琴重申台灣不會改變自由民主生活方式 歐洲議會副議長將應邀訪台

副總統蕭美琴在義大利參加論壇時表示，台灣與歐洲面臨許多相似挑戰，也有共同的利益和價值，她提到，大國無法透過威脅壓迫決定小國的未來，台灣也不會改變自由民主的生活方式，台灣強化軍備是為了嚇阻戰爭。

蕭美琴在當地時間11日晚間參加第二屆「文托泰內歐洲自由與民主論壇」，與歐洲議會副議長皮齊耶諾（Pina Picierno），以及義大利前外交部次長和政論家維爾內帝（Gianni Vernetti）對談。根據中央社報導，蕭美琴在會中表示，非常感謝這個機會，台灣人的聲音值得被國際聽見，台灣人跟全世界人民一樣，有權利交朋友、和朋友說話。

蕭美琴開場致詞緊扣台歐共同價值，在文托泰內島，有人為了自由奮戰，台灣亦然，締造如今的民主選舉制度和言論自由；台歐不僅面對相似挑戰，也有共同利益和價值，例如相信歧異應該透過和平方式解決，希望民主願望能被尊重，如此才能使大國無法透過威脅壓迫決定小國的未來。

談到防衛議題，會中以烏克蘭和台灣為例，蕭美琴說，烏克蘭的處境對台灣來說是提醒，提醒台灣要做更來確保和平，台灣政府持續提升國防能力、鞏固在全球供應鏈的角色、深化國際夥伴，在兩岸關係，台灣不挑釁也不屈服，不會改變自由民主的生活方式；台灣不能天真，強化軍備不是為了盼望上戰場，而是要嚇阻戰爭。

蕭美琴指出，「沒有一個國家社會因為太小就不值得被尊重」。至於中國大陸外交部強烈抗議蕭美琴訪問義大利，她說，「這不會阻止我們跟世界交往，台灣人民溫暖慷慨，積極想要對國際社會貢獻。」

皮齊耶諾則說，「對於來自中國政府的挑釁，我感到驕傲，我非常自豪邀請台灣副總統蕭美琴來參加活動。」她很高興接受蕭美琴的邀請訪問台灣，將在未來數周和數月內安排台灣行。

皮齊耶諾表示，「歐洲議會的議程，特別是皮齊耶諾副議長的行程，絕不會由北京決定。」