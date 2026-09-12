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沒監委還能發公文「誰做的政治決定」？殷瑋諷監察院：別保綠答B

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安長子取得北市國際交換學生補助資格遭質疑是否違反公職人員利益衝突迴避法，台北市研考會主委殷瑋指「監察院已經來了公文」。聯合報系資料照
台北市長蔣萬安長子取得北市國際交換學生補助資格遭質疑是否違反公職人員利益衝突迴避法，台北市研考會主委殷瑋指「監察院已經來了公文」。聯合報系資料照

台北市長蔣萬安長子交換學生案，台北市研考會主委殷瑋昨質疑監察院現在沒院長、沒監委，發給台北市教育局的先行調查公文「是誰代行」？監察院回應，均有其法規依據；殷瑋今再質疑，「這種政治決定，是誰放行的？」勿「保綠答B」。

監察院發文查交換學生案，遭質疑國家機器動了，殷瑋昨指出，監院不只有先行調查程序，還已經來了公文，但監察院現在沒院長、沒監委，是誰代行，監察院昨回應，正副院長出缺期間，院內仍有必要處理例行行政事務及對外公文往來。

監察院也回應，已於7月31日修正「監察院各類文件蓋用印信及簽署注意事項」，明定正副院長同時出缺時，應由院長署名之公文，除註明院長出缺外，蓋用「監察院條戳」，均有其法規依據及相關前例可資依循。

殷瑋今指出，昨天揭露了監察院針對交換學生計畫發文到北市府來查，並且提出了幾個疑問。監察院晚間終於給了回答，大致上就是「我們沒院長也可以用印」、「在查的是必要業務、維持機關正常運作」，但這根本是問A答B，自揭疑義。

殷瑋說，「監察院現在沒有院長，沒有監委，是誰決行公文？」這個問題，不是在問公文分層，作業流程，而是在問，這種政治決定，是誰放行的？

他說，在沒有院長、沒有監委的情況下，是監察院秘書長決行的嗎？如果是的話，要不要出來說明？是承誰之命，以這個速度，在這個時機，做出這樣的決定？

殷瑋表示，「小案大辦，大案小辦，緩事急辦，急事緩辦」，在徐佳青、蘇巧純、蔣得立之間，民眾心裡的疑惑是：監察院有沒有雙標行事、選擇性辦案的疑慮？這是他昨天就指出來的問題。給了監察院一整天的時間，請問答案在哪裡？

他說，行政院以院會層級參戰，監察院以公文形式參戰，一個個跳下來，機器高速運轉。但面對外界的質疑，不是無法回應，就是一次又一次避重就輕。「問A答B」、「保綠答B」，已經成為今上之風了嗎？

殷瑋 監察院 監委 蔣萬安 教育局

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