沒監委還能發公文「誰做的政治決定」？殷瑋諷監察院：別保綠答B

台北市長蔣萬安長子交換學生案，台北市研考會主委殷瑋昨質疑監察院現在沒院長、沒監委，發給台北市教育局的先行調查公文「是誰代行」？監察院回應，均有其法規依據；殷瑋今再質疑，「這種政治決定，是誰放行的？」勿「保綠答B」。

監察院發文查交換學生案，遭質疑國家機器動了，殷瑋昨指出，監院不只有先行調查程序，還已經來了公文，但監察院現在沒院長、沒監委，是誰代行，監察院昨回應，正副院長出缺期間，院內仍有必要處理例行行政事務及對外公文往來。

監察院也回應，已於7月31日修正「監察院各類文件蓋用印信及簽署注意事項」，明定正副院長同時出缺時，應由院長署名之公文，除註明院長出缺外，蓋用「監察院條戳」，均有其法規依據及相關前例可資依循。

殷瑋今指出，昨天揭露了監察院針對交換學生計畫發文到北市府來查，並且提出了幾個疑問。監察院晚間終於給了回答，大致上就是「我們沒院長也可以用印」、「在查的是必要業務、維持機關正常運作」，但這根本是問A答B，自揭疑義。

殷瑋說，「監察院現在沒有院長，沒有監委，是誰決行公文？」這個問題，不是在問公文分層，作業流程，而是在問，這種政治決定，是誰放行的？

他說，在沒有院長、沒有監委的情況下，是監察院秘書長決行的嗎？如果是的話，要不要出來說明？是承誰之命，以這個速度，在這個時機，做出這樣的決定？

殷瑋表示，「小案大辦，大案小辦，緩事急辦，急事緩辦」，在徐佳青、蘇巧純、蔣得立之間，民眾心裡的疑惑是：監察院有沒有雙標行事、選擇性辦案的疑慮？這是他昨天就指出來的問題。給了監察院一整天的時間，請問答案在哪裡？

他說，行政院以院會層級參戰，監察院以公文形式參戰，一個個跳下來，機器高速運轉。但面對外界的質疑，不是無法回應，就是一次又一次避重就輕。「問A答B」、「保綠答B」，已經成為今上之風了嗎？