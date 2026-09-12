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盧秀燕喊話卓榮泰：盼無人機「不是特例」，往後都要遵守憲政規範

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導
台中市長盧秀燕今天到新北市輔選時，被問到行政院昨天副署立法院三讀通過的「強化國防自主暨無人載具產業發展條例」，她向卓榮泰院長喊話：應確實遵守憲法、接受立院監督、履行副署義務，希望無人機條例「不是特例」，從今以後都要遵守憲政規範。記者林昭彰／攝影
台中市長盧秀燕今天到新北市輔選時，被問到行政院昨天副署立法院三讀通過的「強化國防自主暨無人載具產業發展條例」，她向卓榮泰院長喊話：應確實遵守憲法、接受立院監督、履行副署義務，希望無人機條例「不是特例」，從今以後都要遵守憲政規範。記者林昭彰／攝影

台中市長盧秀燕今天到新北市輔選時，被問到行政院昨天副署立法院三讀通過的「強化國防自主暨無人載具產業發展條例」，她向卓榮泰院長喊話：應確實遵守憲法、接受立院監督、履行副署義務，希望無人機條例「不是特例」，從今以後都要遵守憲政規範。

盧秀燕上午出席議長蔣根煌與市長參選人李四川聯合競選總部成立大會，進場前接受媒體聯訪被問到無人機條例，她說憲法規定行政機關特別是行政院，必須接受立法院監督，且對立院通過的法案有副署的義務，才不會辜負人民的期待跟付託，期盼這次副署不是特例。

至於台中火力發電廠燃煤機組拆除進度，盧秀燕說台中市政府8年以來奮鬥目標就是減煤、減碳守護中部人健康，現在就差最後一哩路快要成功，日前經濟部已審查中火燃煤機組的拆除許可，後續仍須送行政院通過，「核准得越快，拆煤越快，就會讓燃氣機組上線」，呼籲行政院盡快核定、早日還中部乾淨天空。

此外，針對藍白合作，盧秀燕指出，在野陣營要大團結、要整合，才能夠為人民說話、站在人民這一邊，但不是嘴巴說說，要採取具體行動，不管是是合體、共同掛看板或競選活動，都必須向人民展現團結合作的具體行動。

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