蕭美琴稱「無台灣人想變烏克蘭」 許宇甄批：賴政府讓兩岸溝通斷線

副總統蕭美琴赴義大利出席「文托泰內歐洲自由與民主論壇」，表示台灣有權和全世界交朋友。國民黨立院黨團書記長許宇甄表示，任何有助於拓展台灣國際空間的交流，本來就是政府該做的事，面對中國大陸打壓台灣國際參與，也應表達嚴正立場。外交是國家的外交，不是任何政黨的專利，朝野應共同維護中華民國的尊嚴與利益。

蕭美琴提到，台灣在防衛經驗上向烏克蘭學習， 這也是歐洲和許多民主國家正在做的，沒有任何台灣人想變成烏克蘭的情況，烏克蘭是一個醒鐘，提醒台灣要更做好防禦準備。她也說，一方面要懷抱希望，但另一方面也不能天真，「台灣強化軍備不是為了盼望上戰場，是為了嚇阻戰爭。」

許宇甄表示，蕭美琴說「沒有任何台灣人想變成烏克蘭」，這句話更值得賴政府牢記。真正負責任的政府，不只是增加國防預算，更要降低衝突風險、維持溝通管道，避免台海走向戰爭。

許宇甄強調，國防是為了嚇阻戰爭，外交更應該避免戰爭，賴政府不能一面說不希望台灣成為烏克蘭，一面卻放任兩岸溝通持續斷線。如何降低誤判、管控風險、守住和平，才是執政者必須回答的問題。