李遠稱台灣文化讓中國痛苦 許宇甄批：有自信何需切割中華文化

文化部長李遠接受法媒專訪，表示台灣文化的存在就是中國的痛苦，「我們的存在就是照妖鏡」。對此，國民黨立院黨團書記長許宇甄表示，台灣文化有自己的特色，但文化自信不需靠否定中華文化來證明，台灣文化更是系出中華文化，在歷史發展與文化傳承中，形成今日多元而獨特的面貌。

許宇甄指出，美國獨立後並未否定英國文化，美國人至今也照樣欣賞莎士比亞的著作；政治主權與文化傳承本就是不同層次。台灣文化同樣多元，中華文化、原住民族文化、日本歷史印記及歐美影響，共同塑造今日台灣，中華文化更是台灣文化的重要根源。

許宇甄表示，故宮典藏、漢字、唐詩宋詞、孔孟思想、傳統節慶與民間信仰，早已融入日常生活；承認文化源流，不代表接受中共政治主張，也不等於否定台灣。

許宇甄強調，真正有自信的文化應能包容歷史，正視台灣文化系出中華文化的事實，而非因政治威脅急於切割中華文化。文化部應讓台灣文化更豐富、更有底氣走向世界，珍惜並傳承中華文化的深厚底蘊，而不是將文化變成政治鬥爭工具。