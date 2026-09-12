快訊

人口探底／不婚族=不生兒？ 婚姻不再誘人 出生率跟著垮

快設鬧鐘！ 9月14日開搶「10元日韓機票」 加碼星宇77折、五星飯店只要10元

監院無監委明年仍編550萬買3輛新車 藍委喊減列或凍結

聽新聞
0:00 / 0:00

李遠稱台灣文化讓中國痛苦 許宇甄批：有自信何需切割中華文化

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
文化部長李遠接受法媒專訪，表示台灣文化的存在就是中國的痛苦，「我們的存在就是照妖鏡」。聯合報系資料照
文化部長李遠接受法媒專訪，表示台灣文化的存在就是中國的痛苦，「我們的存在就是照妖鏡」。聯合報系資料照

文化部長李遠接受法媒專訪，表示台灣文化的存在就是中國的痛苦，「我們的存在就是照妖鏡」。對此，國民黨立院黨團書記長許宇甄表示，台灣文化有自己的特色，但文化自信不需靠否定中華文化來證明，台灣文化更是系出中華文化，在歷史發展與文化傳承中，形成今日多元而獨特的面貌。

許宇甄指出，美國獨立後並未否定英國文化，美國人至今也照樣欣賞莎士比亞的著作；政治主權與文化傳承本就是不同層次。台灣文化同樣多元，中華文化、原住民族文化、日本歷史印記及歐美影響，共同塑造今日台灣，中華文化更是台灣文化的重要根源。

許宇甄表示，故宮典藏、漢字、唐詩宋詞、孔孟思想、傳統節慶與民間信仰，早已融入日常生活；承認文化源流，不代表接受中共政治主張，也不等於否定台灣。

許宇甄強調，真正有自信的文化應能包容歷史，正視台灣文化系出中華文化的事實，而非因政治威脅急於切割中華文化。文化部應讓台灣文化更豐富、更有底氣走向世界，珍惜並傳承中華文化的深厚底蘊，而不是將文化變成政治鬥爭工具。

李遠 許宇甄 自信

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

法廣受訪談中共滲透 李遠：台灣文化的存在就是中國的痛苦

文化部長首訪英 李遠借鏡倫敦巴比肯藝術中心：讓台灣都市林有故事

Taiwan Day 9月前進波蘭 蕭副總統盼讓世界認識台灣

讀書共和國創辦人郭重興辭世 文化部將呈請總統褒揚

相關新聞

在野緊盯公視預算仍增5.2億！李遠挨轟為2028大選「青鳥飼料給好給滿」

文化部長李遠曾稱Taiwan Plus是災難，並為文策院投資電影失利致歉，後澄清是為保預算而說。在文化部明年度預算中，捐助公視大增5.2億至26.42億元，Taiwan Plus與輔助文策院經費亦續編10億及7.53億元，遭藍委批評預算不減反增，逢2028年大選把「青鳥飼料」給好給滿，以配合做政治文宣。

監院無監委明年仍編550萬買3輛新車 藍委喊減列或凍結

監察院去年陷入監委濫用公務車爭議，儘管目前有多達超過30輛公務車，明年度預算仍編列550萬元汰換三輛新車。國民黨立委李彥秀表示，監察院人事處空窗期，未來也極有可能實質凍院，在新任監委未產生前，不宜再花費鉅額人民納稅錢購置新車養蚊子，明年度新購公務車經費應該減列或凍結。

副總統蕭美琴義大利演說：台灣有權和世界交朋友

副總統蕭美琴驚奇出訪義大利，她今晚受邀在以對抗威權歷史聞名的文托泰內島演說。她強調雖花了27小時抵達，但她非常感謝有此機...

再赴歐洲…蕭美琴低調訪義 中共反彈

總統府昨證實副總統蕭美琴訪問義大利，應邀出席第二屆「文托泰內歐洲自由與民主論壇」，並與歐洲議會副議長皮齊耶諾（Pina Picierno）等人對談。

監院明年人權業務預算達監察業務2倍 許宇甄疑「本業放後面」：供養肥貓？

116年度監察院總預算中，國家人權業務編列達1億479萬9千元，調查巡察、財產申報等主要業務卻皆編列1700萬元左右。國民黨立院黨團書記長許宇甄批評，花大錢養人權委員會，卻把憲法明定的本業放後面，到底是保障人權，還是供養肥貓？

李遠稱台灣文化讓中國痛苦 許宇甄批：有自信何需切割中華文化

文化部長李遠接受法媒專訪，表示台灣文化的存在就是中國的痛苦，「我們的存在就是照妖鏡」。對此，國民黨立院黨團書記長許宇甄表示，台灣文化有自己的特色，但文化自信不需靠否定中華文化來證明，台灣文化更是系出中華文化，在歷史發展與文化傳承中，形成今日多元而獨特的面貌。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。