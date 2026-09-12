在野緊盯公視預算仍增5.2億！李遠挨轟為2028大選「青鳥飼料給好給滿」

文化部長李遠曾稱Taiwan Plus是災難，並為文策院投資電影失利致歉，後澄清是為保預算而說。在文化部明年度預算中，捐助公視大增5.2億至26.42億元，Taiwan Plus與輔助文策院經費亦續編10億及7.53億元，遭藍委批評預算不減反增，逢2028年大選把「青鳥飼料」給好給滿，以配合做政治文宣。

立法院日前三讀通過今年度中央政府總預算，公視預算被減列2185萬元、凍結3億元。Taiwan Plus被減列2.1億元，凍結1000萬元。文策院被減列1億元，凍結1150萬元。

然而，檢視文化部明年度預算項目，捐助公視約26.42億元，較今年度增加約5.2億元。備受爭議的Taiwan Plus再度編列約10億元，輔助文策院經費亦續編約7.53億元，兩者皆與今年度相同。

國民黨立委王鴻薇表示，文化部預算沉痾已久，賴政府毫無檢討之意。李遠曾稱Taiwan Plus是災難，後改稱是為爭取預算，文化部預算浮濫且集中於特定團體，被譏為「青鳥的飼料」，明年逢大選必定給好給滿，配合做政治文宣。她直言，文化部預期預算會被刪減，便刻意浮編再借題發揮，抹黑藍白打壓文化界。

針對Taiwan Plus，王鴻薇質疑其流量低落且多來自境內，高層又長期旅居海外「遠端遙控」，難符效益和契合需求，此前在2024美國總統大選中，甚至配合政府押寶民主黨立場，指川普為「犯罪者」，嚴重失當。

面對在野陣營憂心公視與Taiwan Plus淪為選舉抹黑工具，王鴻薇批公視毫無公信力可言，過去在公視台語台的基隆市長謝國樑罷免案專題報導中，謝國樑僅露面7秒，其餘全是罷免團體意見，已是偏頗前例。

國民黨立委羅廷瑋表示，當前預算核心爭議在於「民主問責顛倒」。正常民主體制下，政府增編預算須以成績說服國會，如今外界質疑Taiwan Plus或宣傳成效，反遭扣上「傷害台灣」、「滅史滅國」的大帽子。

羅廷瑋批評，執政黨將自身政策選擇綁架為不可質疑的國家利益，監督被視為敵意，問責被等同刁難，公共價值定義由執政黨獨占，政策成效與納稅錢是否物有所值，則被迫退居其次。

羅廷瑋強調，預算增加一分，問責、改革就該同步一分，賴政府聽見批評卻拒絕改革，呼籲執政者展現謙卑，拿出具體成果回應公眾質疑。