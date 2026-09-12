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【即時短評】失去公信力的監察院 已成政治操弄下的犧牲品
監察院近期有數件「可能合法但社會觀感不佳」事件，從沒監委卻能啟動調查「蔣萬安之子交換生案」，到監院恐遭實質凍結下，明年度仍編列550萬預算汰換3輛公務車，都再添爭議；受質疑被執政黨武器化而失去公信力的監察院，儼然已成政治操弄下的犧牲品。
監院目前處於沒有監察委員在任的人事空窗期，糾正、彈劾、通過調查報告等核心職權自然是無法行使，但能否「先行搜集資料」卻有其灰色地帶；監院固然搬出法條強調一切依法行政，但光是如何判斷哪個案子需要搜集資料，本身就是高度政治問題。
最顯而易見的質疑就是，若蔣萬安之子事件涉及利益迴避，需要先行搜集資料，那蘇巧純的公司申請政府補助時，同樣未揭露與蘇貞昌之關係，也有涉及利益迴避問題，為何監院就沒先行搜集資料？蔣、蘇兩人都正在備戰年底縣市長選戰，監院如此動作，自然引發選擇性辦案、介入選舉批評。
民進黨政府執政以來，監院對諸多社會矚目案件如疫苗案、超思雞蛋案等都輕輕放下，通過彈劾的中央級別政務官更是屈指可數可數；如今會落得任何一點動作都被外界放大鏡檢視，根源還是出在自毀公信力。
編預算添購公務車爭議也是如此，若監委各個發揮獨立辦案精神、整飭官箴不分藍綠，一個機關報廢了11輛舊車，只添購了3輛新車，本該無可厚非；問題就出在監院效能實在不彰，連該不該廢院都被討論了，在沒監委時仍要買新車，一般民眾作何感想？
立院前陣子審議年度總預算期間，在野黨立委堅持要刪減監院預算，主要理由之一正是監院早已沒了中立性，被執政黨「武器化」，如今看來明年度監院預算也有嚴加把關必要；新一屆監院人事案同意權投票在即，要重建監院公信力，恐怕還得從嚴審監委名單做起。
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