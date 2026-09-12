快訊

人口探底／不婚族=不生兒？ 婚姻不再誘人 出生率跟著垮

快設鬧鐘！ 9月14日開搶「10元日韓機票」 加碼星宇77折、五星飯店只要10元

監院無監委明年仍編550萬買3輛新車 藍委喊減列或凍結

聽新聞
0:00 / 0:00

【即時短評】失去公信力的監察院 已成政治操弄下的犧牲品

聯合報／ 本報記者蔡晉宇
監察院。聯合報系資料照片
監察院。聯合報系資料照片

監察院近期有數件「可能合法但社會觀感不佳」事件，從沒監委卻能啟動調查「蔣萬安之子交換生案」，到監院恐遭實質凍結下，明年度仍編列550萬預算汰換3輛公務車，都再添爭議；受質疑被執政黨武器化而失去公信力的監察院，儼然已成政治操弄下的犧牲品。

監院目前處於沒有監察委員在任的人事空窗期，糾正、彈劾、通過調查報告等核心職權自然是無法行使，但能否「先行搜集資料」卻有其灰色地帶；監院固然搬出法條強調一切依法行政，但光是如何判斷哪個案子需要搜集資料，本身就是高度政治問題。

最顯而易見的質疑就是，若蔣萬安之子事件涉及利益迴避，需要先行搜集資料，那蘇巧純的公司申請政府補助時，同樣未揭露與蘇貞昌之關係，也有涉及利益迴避問題，為何監院就沒先行搜集資料？蔣、蘇兩人都正在備戰年底縣市長選戰，監院如此動作，自然引發選擇性辦案、介入選舉批評。

民進黨政府執政以來，監院對諸多社會矚目案件如疫苗案、超思雞蛋案等都輕輕放下，通過彈劾的中央級別政務官更是屈指可數可數；如今會落得任何一點動作都被外界放大鏡檢視，根源還是出在自毀公信力。

編預算添購公務車爭議也是如此，若監委各個發揮獨立辦案精神、整飭官箴不分藍綠，一個機關報廢了11輛舊車，只添購了3輛新車，本該無可厚非；問題就出在監院效能實在不彰，連該不該廢院都被討論了，在沒監委時仍要買新車，一般民眾作何感想？

立院前陣子審議年度總預算期間，在野黨立委堅持要刪減監院預算，主要理由之一正是監院早已沒了中立性，被執政黨「武器化」，如今看來明年度監院預算也有嚴加把關必要；新一屆監院人事案同意權投票在即，要重建監院公信力，恐怕還得從嚴審監委名單做起。

監察院 蔣萬安 2026九合一選舉 台北市選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

監院無監委明年仍編550萬買3輛新車 藍委喊減列或凍結

沒監委還能發公文？監院：秉持依法行政 維持機關正常運作

長子申請公費交換延燒 蔣萬安：政院承認國家機器動起來？

監院明年人權業務預算達監察業務2倍 許宇甄疑「本業放後面」：供養肥貓？

相關新聞

在野緊盯公視預算仍增5.2億！李遠挨轟為2028大選「青鳥飼料給好給滿」

文化部長李遠曾稱Taiwan Plus是災難，並為文策院投資電影失利致歉，後澄清是為保預算而說。在文化部明年度預算中，捐助公視大增5.2億至26.42億元，Taiwan Plus與輔助文策院經費亦續編10億及7.53億元，遭藍委批評預算不減反增，逢2028年大選把「青鳥飼料」給好給滿，以配合做政治文宣。

監院無監委明年仍編550萬買3輛新車 藍委喊減列或凍結

監察院去年陷入監委濫用公務車爭議，儘管目前有多達超過30輛公務車，明年度預算仍編列550萬元汰換三輛新車。國民黨立委李彥秀表示，監察院人事處空窗期，未來也極有可能實質凍院，在新任監委未產生前，不宜再花費鉅額人民納稅錢購置新車養蚊子，明年度新購公務車經費應該減列或凍結。

副總統蕭美琴義大利演說：台灣有權和世界交朋友

副總統蕭美琴驚奇出訪義大利，她今晚受邀在以對抗威權歷史聞名的文托泰內島演說。她強調雖花了27小時抵達，但她非常感謝有此機...

再赴歐洲…蕭美琴低調訪義 中共反彈

總統府昨證實副總統蕭美琴訪問義大利，應邀出席第二屆「文托泰內歐洲自由與民主論壇」，並與歐洲議會副議長皮齊耶諾（Pina Picierno）等人對談。

監院明年人權業務預算達監察業務2倍 許宇甄疑「本業放後面」：供養肥貓？

116年度監察院總預算中，國家人權業務編列達1億479萬9千元，調查巡察、財產申報等主要業務卻皆編列1700萬元左右。國民黨立院黨團書記長許宇甄批評，花大錢養人權委員會，卻把憲法明定的本業放後面，到底是保障人權，還是供養肥貓？

李遠稱台灣文化讓中國痛苦 許宇甄批：有自信何需切割中華文化

文化部長李遠接受法媒專訪，表示台灣文化的存在就是中國的痛苦，「我們的存在就是照妖鏡」。對此，國民黨立院黨團書記長許宇甄表示，台灣文化有自己的特色，但文化自信不需靠否定中華文化來證明，台灣文化更是系出中華文化，在歷史發展與文化傳承中，形成今日多元而獨特的面貌。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。