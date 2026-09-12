監院明年人權業務預算達監察業務2倍 許宇甄疑「本業放後面」：供養肥貓？

116年度監察院總預算中，國家人權業務編列達1億479萬9千元，調查巡察、財產申報等主要業務卻皆編列1700萬元左右。國民黨立院黨團書記長許宇甄批評，花大錢養人權委員會，卻把憲法明定的本業放後面，到底是保障人權，還是供養肥貓？

根據監察院116年度總預算書，其中「議事業務」編列975萬5千元，「調查巡查業務」編列1737萬元，財產申報業務編列1700萬元，而「國家人權業務」則編列1億479萬9千元。

許宇甄指出，從監察院預算就看得出嚴重本末倒置。憲法賦予監察院核心職權相關的議事業務、調查巡察業務、財產申報業務，三項加起來才4412萬5千元，國家人權業務竟是三者合計的2倍以上。監察院最該做的監察、調查、巡察擺在後面，國家人權委員會卻不斷膨脹。

許宇甄表示，更荒謬的是，國家人權委員會花了上億元預算，連民進黨政府自己都不見得理會。今年人權會公開要求暫緩外籍家庭幫傭新制，質疑可能衝擊勞動權益、加劇性別與階級不平等，勞動部卻直接回應政策已經行政院通過、照樣上路。

許宇甄批評，花大錢養一個行政院不聽、支持廢除死刑與80%民意背道而馳的人權委員會，反而把憲法明定的監察本業放在後面，請問這筆預算到底是在保障人權，還是在供養一群肥貓？

依據「監察院國家人權委員會組織法」，委員會置委員10人，主任委員由監察院長兼任，另有7名委員由必須由監委擔任，餘2席委員也得由監委出任。而第一屆國家人權委員會10席委員，皆由第六屆監委出任；不過，第一屆委員任期已在今年7月31日終止，尚未產生第二屆委員。