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監院無監委明年仍編550萬買3輛新車 藍委喊減列或凍結

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監院無監委明年仍編550萬買3輛新車 藍委喊減列或凍結

聯合報／ 記者蔡晉宇王小萌／台北即時報導
監院無監委明年仍編550萬元買3輛新車，藍委批應減列或凍結。聯合報系資料照
監院無監委明年仍編550萬元買3輛新車，藍委批應減列或凍結。聯合報系資料照

監察院去年陷入監委濫用公務車爭議，儘管目前有多達超過30輛公務車，明年度預算仍編列550萬元汰換三輛新車。國民黨立委李彥秀表示，監察院人事處空窗期，未來也極有可能實質凍院，在新任監委未產生前，不宜再花費鉅額人民納稅錢購置新車養蚊子，明年度新購公務車經費應該減列或凍結。

根據監院明年度預算書，在公務車輛明細表中，監院現有首長專用車、副首長專用車、小客車等各式公務車共計35輛，其中有11輛小客車使用年限將在明年5月到期報廢，監院以「落實2050淨零轉型政策、推動運具電動化及無碳化」為由，預計將其中3輛汰換為電動車。

李彥秀批評，公務機關逐年編列預算汰換老舊公務車當然有其必要，但是監察院人事處於空窗期，未來也極有可能實質凍院，在新任監委未產生前，不宜再花費鉅額人民納稅錢購置新車養蚊子，明年度新購公務車經費應該減列或凍結。

李彥秀表示，監察院公務車的編制的合理性也應該重新檢討，立法院早有決議「監察委員不得有專屬配車，公務用車應視需要調減及統籌調派」，監院含正副院長在內編制29位委員，各式公務車輛共計35輛；而立法院113位委員，加上將近450位公務員，公務車輛總數僅為51輛，「正人先正己」苦民所苦，撙節不必要的浪費，監察院應該先從自己做起。

監院有關公務車爭議，不只數量問題，還有被監委濫用情況。前監委蘇麗瓊、王榮璋、林郁容去年在任期內，分別遭指使用公務車前往看牙醫、理髮、接送親友到機場，被移送紀律委員會後，最終蘇麗瓊無懲處、王榮璋為促其注意、林郁容則於監察院會以口頭或書面道歉；處分出爐後也被在野黨批評，無異於沒處分，又是一次「輕輕放下」。

監委 新車 李彥秀 公務車

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