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反擊中國抗議 歐洲議會副議長：接受蕭美琴邀請將訪問台灣

中央社／ 托泰內11日專電
副總統蕭美琴（右2）11日在義大利「文托泰內歐洲自由與民主論壇」發表演說，與力抗中國打壓的主辦會議者、歐洲議會副議長皮齊耶諾（Pina Picierno）（右1）在講座結束後互相擁抱。中央社
副總統蕭美琴（右2）11日在義大利「文托泰內歐洲自由與民主論壇」發表演說，與力抗中國打壓的主辦會議者、歐洲議會副議長皮齊耶諾（Pina Picierno）（右1）在講座結束後互相擁抱。中央社

歐洲議會副議長皮齊耶諾邀請副總統蕭美琴到義大利演講，引起中國強烈抗議。皮齊耶諾今晚與蕭美琴同場致詞時，除了霸氣反嗆「中國無權決定」，也透露已接受蕭美琴邀請，將在近期訪問台灣。

蕭美琴今晚應邀擔任「文托泰內歐洲自由與民主論壇」其中一個場次的主講人，與主辦會議的皮齊耶諾（Pina Picierno）同台。主持人表示，儘管中國外交部的強烈抗議占據國際媒體版面，但文托泰內島反抗威權的歷史精神也在發酵，從邀請台灣副總統到歐洲，延伸為歐洲議會獲邀訪台的「互惠」。

皮齊耶諾對此堅定回應，她要再次非常明確地重申，「歐洲議會的議程，特別是皮齊耶諾副議長的行程，絕不會由北京決定。」

她強調對於邀請蕭美琴與會感到自豪，並決心繼續進行對話，「因為自由的人民說著同一種語言，自由的人民能夠認清自己，因此我很高興接受台灣副總統的邀請訪問台灣。我們將在未來幾週或幾個月內安排我的台灣之旅。」

皮齊耶諾說，她想傳遞的訊息簡單清晰卻強而有力，獨裁政權靠組織動員，從中國國家主席習近平的閱兵活動就一目了然，專制者總是高唱永恆權力的神話，站在坦克旁慶祝殘酷的暴行。

「我們則是以和平的言語回應，我們展望未來、提倡自由。」皮齊耶諾說，「副總統蕭美琴沒有帶軍隊、坦克或步槍」。

皮齊耶諾表示要向蕭美琴重申，「我們不僅渴望繼續攜手合作，更決心成為同一個團隊，這個團隊是由日復一日為民主自由而戰的人們組成，不向獨裁政權的殘暴暴力屈服，始終堅信民主的力量，這是我們共同的承諾。」

在蕭美琴抵達會場前，皮齊耶諾也曾主動在台上反擊中國抗議，她表示，「沒有人可以用壓力、恐嚇或威脅，在一個討論民主自由的會議上，決定誰不能被傾聽。」

「對於來自中國政府的挑釁，我感到驕傲，我非常自豪邀請台灣副總統蕭美琴來參加活動。」皮齊耶諾直言這就是她對中國的回應。

蕭美琴 歐洲議會 歐洲

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