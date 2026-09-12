副總統蕭美琴義大利演說：台灣有權和世界交朋友

副總統蕭美琴驚奇出訪義大利，她今晚受邀在以對抗威權歷史聞名的文托泰內島演說。她強調雖花了27小時抵達，但她非常感謝有此機會，台灣人的聲音值得被國際聽見，「台灣人跟全世界人民一樣，有權利交朋友、和朋友說話。」

蕭美琴今晚應邀擔任文托泰內島（Ventotene）第二屆「文托泰內歐洲自由與民主論壇」主賓，同場次與會者包括主辦會議的歐洲議會副議長皮齊耶諾（PinaPicierno），以及義大利前外交部次長、政論家維爾內帝（Gianni Vernetti）。

蕭美琴開場致詞緊扣台歐共同價值，她表示，文托泰內島歷史上曾有許多人為了自由奮戰，台灣也同樣有許多民主自由鬥士在困難環境下努力，締造了如今擁有民主選舉制度、言論自由的台灣。

有趣的是，當蕭美琴舉例，「如同歐洲面臨俄羅斯入侵烏克蘭等挑戰，台灣民主也正遭遇極大的軍事與灰色地帶威脅」時，會場夜空忽然響起巨大煙火爆破聲，不少聽眾立刻以義大利文打趣詢問「是中國來威脅了嗎？」 蕭美琴在台上幽默回應，「希望這是慶賀之意。」

蕭美琴強調，台灣努力強化經濟與國防能力，捍衛民主與社會韌性，以強化因應危機，台歐不僅面對許多相似的共同挑戰，也有共同利益和價值，例如相信歧異應透過和平方式解決，希望民主願望能被尊重，如此才能使「大國無法透過威脅壓迫決定小國的未來。」

蕭美琴強調，「沒有一個國家社會因為太小就不值得被尊重，這就是為何台灣要參加此次對話。」台歐不只可以共同捍衛價值，台灣也是一個地緣政治熱點，台灣和義大利人民有很多相似特質，都足智多謀、大方慷慨，願為人類尊嚴奮戰。

由於文托泰內島位在義大利南方城市加艾塔外海46公里處，需要從義大利本島搭乘約2小時渡輪才能抵達。蕭美琴打趣，她從家裡出發到這個島，整整花了27個小時，要經過空、陸、海三種交通工具，儘管昨天搭船登島時風浪蠻大，還是覺得來此意義深遠，謝謝主辦單位讓這個機會成真，謝謝大家和台灣站在一起。

被問到烏克蘭與台灣的相似性，蕭美琴說，烏克蘭令人難過的處境對台灣是一個提醒，提醒台灣需要做更多來確保和平延續，因此台灣政府透過提升國防能力、鞏固全球科技供應鏈角色、深化國際夥伴，以及在兩岸議題上，台灣堅持不挑釁也不屈服的原則，「我們不會改變自由民主的生活方式。」

蕭美琴表示台灣在防衛經驗上向烏克蘭學習， 這也是歐洲和許多民主國家正在做的，「沒有任何台灣人想變成烏克蘭的情況，烏克蘭是一個醒鐘，提醒我們要更做好防禦準備。」她表示一方面要懷抱希望，但另一方面也不能天真，「台灣強化軍備不是為了盼望上戰場，是為了嚇阻戰爭。」

被問到美中領導人即將再度舉行川習會，蕭美琴重申，美國是台灣長期重要夥伴，美中正在各領域強烈競爭，美中目前要避免這個競爭升高為衝突，台灣會持續加強與美國及理念相近國家的合作。

至於中國外交部強烈抗議蕭美琴訪義，蕭美琴說，很不幸地中國一直在施壓限制台灣的國際空間，她個人也被針對和制裁，「但這不會阻止我們跟世界交往，台灣人民溫暖慷慨，積極想要對國際社會貢獻。」

蕭美琴說，「我們相信我們跟全世界的人民一樣，有權利交朋友、和朋友說話，有權利和志同道合夥伴一起面對挑戰、尋找解方。」 她表示台灣對外關係常面對艱困情況 ，所以更珍惜每個能在國際舞台發聲的機會。

愛貓的蕭美琴在最後提到，她到文托泰內島雖沒多久，已經看到很多貓，她常稱自己是「戰貓」， 因為貓很柔軟但很有韌性，常常要在艱難環境生存，貓知道怎樣平衡、夾縫求生，還可以跳躍自己身高好幾倍。

蕭美琴引申比喻，台灣雖然小但很有力量，台灣人民相信「只要做正確的事情，站在歷史正確的一方，你的影響力就比你的島嶼大小更重要」，台灣人民值得與全世界交往，台灣會持續追求這樣的機會。