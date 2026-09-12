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論壇外交突圍？學者：勞師動眾 未必符合效益

聯合報／ 記者陳熙文張文馨／台北報導

副總統蕭美琴訪問義大利，應邀出席論壇，有學者認為，這可以算是我國在中共外交封鎖之下，所做出的外交突圍，但也質疑為求突圍如此「勞師動眾」，效益未必符合所投入的資源。

外交官：不追求短打

前資深外交官員指出，蕭美琴此行與過去副總統連戰訪問歐洲做比較，已經是不同的時空背景；他指出，今天的中國實力連美國總統川普都不得不承認對中國是Ｇ２關係，蕭美琴訪問勢必需要獲得義大利政府的支持，他認為義大利總理梅洛尼做這樣的事情，很有膽識。

談到政治高層出訪，這名人士指出，關鍵要看背後的戰略設計，這會跟時空背景有關，「在可能的狀況下，不會追求短打。」

淡江大學戰略所副教授林穎佑也認為，在整體外交戰略中，善用國際論壇突圍，是一種方式，不過林穎佑也提醒說，外交突圍之後，台灣也要謹慎因應中共可能對台做出的外交報復，以及中共有可能干擾蕭美琴的出訪。

政大外交系教授黃奎博表示，蕭美琴參與的論壇，其舉辦歷史不長，在國際上的能見度也不高，其重要性和敏感性與我國政要過去出訪參與的活動顯有差距。他認為，我國外交長期受到中共打壓，就算只被看見一點點，也算是突破，但我國如此勞師動眾去參加一個重要性不大的論壇，是否符合成本效益，取決於主政者怎麼想。

外交 蕭美琴 外交官

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