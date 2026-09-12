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卓揆行政超級否決權 挨轟「憲政怪獸」

聯合報／ 記者屈彥辰陳儷方／台北報導

行政院昨副署無人載具產業發展條例，國民黨立院黨團質疑，政院為何仍拒副署「兒少未來帳戶條例」等八案？卓揆自創「超級行政否決權」，大吃「憲法自助餐」，已成憲政怪獸，呼籲卓揆盡速副署，落實依法行政並尊重國會監督。

立法院八月底通過無人載具產業條例時，經濟部透過臉書發文大嘆遺憾，因沒有採取行政院版本，並直指立院版有三大隱憂，包括忽視現行機制、額外新增委員會機制，以及未提供「穩定訂單」恐影響投資意願等。在透過各種管道抨擊立院三讀通過的無人載具條例版本後，昨行政院宣布院長已副署後，經濟部態度大轉彎，強調身為條例的主管機關，將全力推動無人載具產業，並呼籲支持預算。

目前還在等待卓揆副署的三讀法案除了兒少帳戶，還包括財政收支劃分法、國軍老舊眷村改建條例、黨產條例、衛星廣播電視法、立法院組織法、有線廣播電視法、廣播電視法。

國民黨文傳會主委陳以信表示，無人載具條例國民黨版編列六年二四○○億元，納入各項採購且資源更充裕，政院副署，正好自打臉「削弱國防」的說法。然而，面對少子化國安危機，政院卻拒絕副署經三讀通過的兒少未來帳戶條例，卓揆「合意就副署、不合意就封殺」，自創「超級行政否決權」，已成憲政怪獸。

國民黨團表示，黨團堅持國防自主並支持必要對美軍購，無人機產業應成為第二座護國神山。黨團書記長許宇甄表示，副署無人載具條例只是回到憲政起點，行政權不能凌駕憲政制度，呼籲卓榮泰補修憲政必修課，盡速將其餘八案一併副署。

卓揆 怪獸 憲政 無人機特別條例 副署

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