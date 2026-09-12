冷眼集／張惇涵比喻失當！政院雙標流 怎比大谷雙刀流

行政院昨宣布副署無人載具發展條例，卻依然不願鬆口副署被無限期擱置的八項法案，表現出明顯的雙標。

以立法院日前三讀通過「台灣兒少成長及未來帳戶條例」為例，行政院聲稱該條例介入政院已規畫中的人口政策及預算安排，影響到行政權行使，有違憲疑慮，所以不予以副署，但無人機條例顯然也符合上述條件。

與未來帳戶條例相比，綠營先前針對在野黨版無人載具條例砲聲隆隆，譴責在野立委干涉行政院預算，有違預算法第九十一條，也不符合憲法第七○條的規定，民進黨更直指特別委員會如「太上皇」，其設置更有可能衝擊到行政權，但行政院卻沒有不副署，卓揆在最後關頭壓線副署，棄守立場。

行政院對副署與否的雙標，自證行政院踐踏憲法的擴權傲慢，只要立法院通過的預算、法案不符合期待，行政院就把在野貼上違憲標籤，可一旦面臨政策需求和外部壓力，行政院馬上副署，還自詡「有所為，有所不為」，洋洋得意，說穿了只是為了滿足美方對台灣防衛安全的期待，不得不自打臉。

行政院秘書長張惇涵昨把無人機預算比做球星大谷翔平的合約，但無人機廠商都還沒有證明自己的價值，政府就把他們都當成大谷翔平，給予明星級的待遇，是否也欠考慮？拿球星比喻國防，政治話術或許達到宣傳效果，卻不是高明的國防戰略。

大谷翔平之所以強，正是他攻守皆強的「二刀流」，讓對手敬遠的實力，政院真那麼喜歡大谷翔平，不如學學他的「二刀流」，在致力於強化防衛的同時，也應思考如何維繫和平，尤其當美中兩大強國雖然大力競爭，卻始終不曾放棄對話，以避免擦槍走火的危險，兩岸如何能夠不對話？盼賴政府不要畫虎不成反類犬，使不出二刀流的美技，卻只會政策雙標。