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無人機特別委員會成太上皇？政院掌握主導權

聯合報／ 記者李人岳／台北報導

卓揆副署在野黨版無人載具發展條例，條例明定需成立「國家無人載具產業發展戰略特別委員會」，立法院各黨派推派的代表占一半以上，綠營曾質疑將成「太上委員會」。不過，專家指出，戰略委員會外部委員由立院朝野黨團推薦、主管機關遴聘，行政院仍掌握最終主導權。

政院秘書長張惇涵昨表示，政院堅持國家機密必須要受到最嚴密保護。他特別點名法案規定設置的「國家無人載具產業發展戰略特別委員會」，強調國防事項由國防部主責，而戰略特別委員會由經濟部辦理，委員會將以產業發展為主軸，應由國防專業決定的必須回歸國防專業，尤其涉及國家機密、軍事部署、資訊、供應鏈安全的重要事項，一定會以最嚴格標準把關。

民進黨中央曾質疑，戰略委員會的成員必須由立法院各黨團推派的代表占一半以上，但沒有明確的基本安全查核條件，卻能代表朝野黨團對行政院、國防部指指點點，並公開資訊，質疑「太上委員會」指揮國防的合理性。

專家稱，條例明定「國家無人載具產業發展戰略特別委員會」委員十五至十九人，行政院副院長兼任主委，委員包括相關機關首長兼任，並由主管機關遴聘立院各黨團推薦之學者專家，遴聘委員不少於委員總數二分之一。

政院 載具 副署 無人機特別條例 張惇涵

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