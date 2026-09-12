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藍委：外交突破 不是拍照就好

聯合報／ 記者屈彥辰王小萌／台北報導

低調訪義大利，副總統蕭美琴外交部長林佳龍陪同下出席「文托泰內歐洲自由與民主論壇」。民眾黨立院黨團盼此行提升台灣能見度、推進實質外交，並藉論壇主軸呼籲政院恪守憲政；國民黨則認為出訪有助發聲，但強調外交不能流於形式或拍照自誇，重點在於實質成果，要求公開行程與經費接受監督。

國民黨文傳會主委陳以信表示，國民黨支持積極與國際交流，但關鍵在於能否帶來實質合作、拓展國際空間並促進台海和平。他提及二○一三年時任總統馬英九赴教廷時曾獲義方元首級禮遇通關，並視察駐義代表處。蕭美琴訪義雖有成果，但若硬說成「外交突破」則是自吹自擂過頭。

國民黨立委林沛祥說，走出去讓國際看見台灣是好事，不會為反對而反對。但他提醒「有拍照不叫突破」，民眾更在乎是否與歐洲或義大利官員實質會談、帶回何種效益，這才是檢驗是否「外交突破」、「形式大於實質」的標準。他呼籲行程結束後，總統府與外交部應如實公開拜會名單、維安與交通等經費，尊重該保密維安行程，依法接受國會監督，向國人清楚交代具體外交成果。

民眾黨立院黨團副總召王安祥指出，在台灣外交處境艱難之際，期待蕭美琴此行除了論壇交流，更能力促實質外交推進。他也提到，文托泰內宣言主軸在於守護民主自由、防免極權復辟，藉此呼籲行政單位應謹守憲法原則，一同維護台灣的憲政體制。

外交 蕭美琴 外交部

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