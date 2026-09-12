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新聞幕後／美方高度期待無人載具條例 綠不敢再拖延副署

聯合報／ 記者李人岳陳熙文／台北報導

行政院長卓榮泰副署立法院通過的在野黨版無人載具條例，引發外界質疑雙標，但政院此次願意副署，早有跡可循，主因是立院取消預算「天花板」並明訂國防部在軍用無人機採購的主導權，已是朝野都能接受的共識。

綠營內部也評估，美方對我國發展無人機有高度期待，不太可能讓無人機議題落入憲政僵局，更不在意是以什麼預算方式編列，都促使政院接受副署法案。

無人載具條例初審階段，包括政院、在野黨團及個別立委等不同版本引發激烈爭辯，最終三讀的已是朝野達成共識的版本。尤其在野黨最後將二四○○億元、每年四百億上限取消，行政部門可視需要增編預算；條文也賦予國防部對於軍事相關事項及採購的主導地位，已是行政部門及民進黨團可接受底線。

立院端出最終版本表決時，政院人士私下也坦言「在野黨已做出相當讓步」。綠營內部也評估，行政院推動無人載具條例的主要訴求是推動國防自主，對於立院通過的法案若採取不副署的對抗姿態，恐怕在輿論上難以自圓其說，對於年底九合一大選也更難說服選民支持。

綠營人士指出，雖然立院通過的版本將特別預算改為編列年度預算，但是美方並不在意是以什麼樣的預算方式編列，只希望台灣能盡快強化無人機戰力，尤其法案最後也已納入濱海監偵型無人機、濱海攻擊型無人機和小型自殺無人艇等重點項目，所以最後三讀的內容其實是在執政黨可接受的範圍之內。

綠營人士指出，美方對我國發展無人機高度期待，不太可能讓無人機的議題同樣落入憲政僵局，且美方除關心台灣加速無人機發展的進程，也不希望看到美方的機密技術在台美合作的過程之中外流，三讀通過的版本亦盡可能排除了這樣的可能性，符合美方的期待，行政院並沒有「不副署」的強力理由。

美方 卓榮泰 綠營 無人機特別條例 九合一選舉

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