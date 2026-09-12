再赴歐洲 蕭美琴低調訪義 中共反彈

總統府昨證實副總統蕭美琴訪問義大利，應邀出席第二屆「文托泰內歐洲自由與民主論壇」，並與歐洲議會副議長皮齊耶諾（Pina Picierno）等人對談。

這是蕭美琴在副總統任內第二度訪問歐洲，且都是考慮到中國大陸等干擾因素，選擇抵達後公開。

總統府發言人郭雅慧表示，蕭美琴應邀出席論壇，並由外交部長林佳龍陪同出席；相關情形將於蕭美琴返國後適時對外說明。

皮齊耶諾在臉書發布訊息歡迎蕭美琴到訪，她表示，「恐嚇不能幫我們決定誰能參與民主辯論，沒有誰能決定哪些聲音可以被聽到、哪些要被隱藏」。

第二屆「文托泰內歐洲自由與民主論壇」在當地時間十日至十二日舉行，蕭美琴參加「從印度洋、太平洋到地中海，為了自由，反對極權主義」的講座活動，與皮齊耶諾等歐洲代表同場分享觀點。

皮齊耶諾表示，從印太地區到地中海，當今民主國家面臨威權政權與相關勢力企圖透過武力、假訊息和新款施壓來重塑國際格局的相同挑戰；正因如此，歐洲與台灣之間對話至關重要，安全與自由與每個人息息相關。

蕭美琴去年十一月應「對中政策跨國議會聯盟（ＩＰＡＣ）」之邀，出席ＩＰＡＣ在歐洲議會舉辦的年會，到訪比利時布魯塞爾，而這次訪問的國家義大利，在蕭美琴之前，今年已有前總統蔡英文和林佳龍分別到訪，義大利參議院副議長錢益友也剛率團訪台，晉見賴總統。

林佳龍今年率經貿團考察米蘭，也曾訪問鄰近義大利的梵蒂岡。據了解，林佳龍等政府高層近年出訪歐洲都強調，台灣能在歐洲再工業化中扮演夥伴角色；而比起訴求民主等價值觀，促進經貿與供應鏈安全，的確讓歐洲國家感興趣，台灣也有實力可與歐洲國家合作。

大陸外交部發言人毛寧昨回應，已就「台獨政客」赴義大利出席會議，向義方、歐方提出嚴正交涉，中方一貫堅決反對建交國與中國台灣地區進行任何形式的官方往來，一個中國原則是公認的國際關係準則和國際社會普遍共識，也是中義關係、中歐關係的政治基礎，敦促有關方面以實際行動恪守一個中國原則。