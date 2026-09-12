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無人機條例行政院副署了 卓揆強調2,400億元預算可視需要增加

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北報導
行政院長卓榮泰。記者黃于凡／攝影
行政院長卓榮泰。記者黃于凡／攝影

總統府昨（11）日發布總統令，公告《強化國防自主暨無人載具產業發展條例》。總統令公告同時，賴總統昨日也赴台南視察陸軍無人系統訓練指揮部，他強調，政府推動無人載具發展決心很清楚，也會持續投入研發、訓練及戰力建構。

藍白主導的《強化國防自主暨無人載具產業發展條例》，否決行政院提出的「特別條例」，而改由連續六年編列年度預算，執行總金額2,400億元的產業發展條例。立法院會8月27日三讀通過，延至昨日行政院宣布副署，總統府也發布公告。

<a href='/search/tagging/2/無人機' rel='無人機' data-rel='/2/104369' class='tag'><strong>無人機</strong></a>條例府院說法
無人機條例府院說法

行政院長卓榮泰八度不副署《財劃法》等立法院三讀法案，讓法案無法生效。昨日是行政院是否副署無人機條例的最後期限，行政院最終宣布副署，行政院長卓榮泰表示，「政院要Ａ，立院給Ｂ」，但國防安全與產業發展不能等，行政院衡量通過的條例內容，由經濟部主導產業發展、國防部主導軍事採購跟國防軍工需求，2,400億元分為六年執行且可由行政院視需要增加。他也盼立院儘速通過595億元追加預算。

賴總統表示，發展無人載具對台灣強化防衛韌性、提升不對稱戰力非常重要，政府推動無人載具發展的決心很清楚，也會持續投入研發、訓練及戰力建構。他還表示，無人系統訓練下一個階段就是要從「建立訓練量能」走向「驗證作戰能力」。

在行政院長副署、總統公告之後，行政院召開記者會，秘書長張惇涵表示，政院仍會守住兩個堅持。第一，堅持行政院的預算權，並依照實際需求編列預算。

張惇涵指出，《強化國防自主暨無人載具產業發展條例》第4條雖定有預算額度原則，但未框定預算上限，行政院會堅守預算權，同時接受國會監督。

第二，堅持是國家機密，必須受到最嚴密的保護。第2條規定，涉及國防事項的主責機關為國防部；第12條規定，「戰略特別委員會」的辦理機關為經濟部。「該公開的，我們接受監督；該保密的，我們堅守底線。」

無人機 副署 行政院

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