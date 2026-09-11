蕭美琴訪義大利！去年11月也現身IPAC峰會演說 歐盟不評論重申願與台交流

副總統蕭美琴訪問義大利，歐盟表示不針對行程與相關安排進行評論，但重申願持續與台灣交流並促進歐盟利益。

蕭副總統應邀出席在義大利舉行的第二屆「文托泰內歐洲自由與民主會議」。這是近一年內，蕭副總統第2次訪問歐洲。

對於蕭副總統此次出訪的行程，歐盟發言人回應中央社時表示，不會對具體的出訪行程以及與歐洲議會議員的會面安排發表評論，但重申與台灣交流的意願。

歐盟發言人強調，歐盟依然完全恪守自己的「一個中國政策」。在此政策下，歐盟及成員國有意願與台灣進行交流，以促進歐盟的利益，並在政策架構下運作。

蕭副總統去年11月時現身歐洲議會，在IPAC峰會發表專題演說，強調台海和平攸關全球穩定，是首位現身歐洲議會台灣現任副總統。