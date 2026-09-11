快訊

美國CPI數據出爐 台指期夜盤反轉急衝大漲回應

U18亞青／中華隊5局10：0扣倒菲律賓 明與日本爭冠軍戰門票

對比照引鼻酸…北京女被拐山東26年終返家 關鍵字疑遭陸社群封鎖

聽新聞
0:00 / 0:00

蕭美琴訪義大利！去年11月也現身IPAC峰會演說 歐盟不評論重申願與台交流

中央社／ 布魯塞爾11日專電
副總統蕭美琴。聯合報系資料照
副總統蕭美琴。聯合報系資料照

副總統蕭美琴訪問義大利歐盟表示不針對行程與相關安排進行評論，但重申願持續與台灣交流並促進歐盟利益。

蕭副總統應邀出席在義大利舉行的第二屆「文托泰內歐洲自由與民主會議」。這是近一年內，蕭副總統第2次訪問歐洲。

對於蕭副總統此次出訪的行程，歐盟發言人回應中央社時表示，不會對具體的出訪行程以及與歐洲議會議員的會面安排發表評論，但重申與台灣交流的意願。

歐盟發言人強調，歐盟依然完全恪守自己的「一個中國政策」。在此政策下，歐盟及成員國有意願與台灣進行交流，以促進歐盟的利益，並在政策架構下運作。

蕭副總統去年11月時現身歐洲議會，在IPAC峰會發表專題演說，強調台海和平攸關全球穩定，是首位現身歐洲議會台灣現任副總統。

歐盟 義大利 蕭美琴

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

中方抗議蕭美琴訪義大利 外交部：無權干預

蕭副總統赴義大利出席論壇 總統府：林佳龍陪同出席

蕭美琴訪義出席論壇 歐洲議會副議長挺：沒人能決定哪些聲音可被聽到

蕭美琴赴義大利 北京：就「台獨政客」出席會議向義方、歐盟嚴正交涉

相關新聞

律師轟趙建銘踐踏扁設計條款的最後溫柔 建議陳幸妤一招可逼還錢

前總統陳水扁女兒陳幸妤爆發婚變，陳水扁今（11）日發文向女兒致歉，親口承認親自處理女兒的協議離婚書，還要她不要請律師、找徵信社，誤判自己的能力及人性本善的認知，在趙建銘要求下，刪除2300萬元教育基金的條款。陳幸妤中午則婉拒受訪，公開表明不再對此事發表意見。

【即時短評】政院副不副署也雙標 賴總統還能自稱忠實的憲法捍衛者？

立法院日前三讀通過「台灣兒少成長及未來帳戶條例」，行政院聲稱該條例介入政院已規劃中的人口政策及預算安排，影響到行政權行使，有違憲疑慮，所以不予以副署。

蔣萬安子交換學生案監察院來公文 北市教育局：是密件、不能談

台北市長蔣萬安長子取得北市國際交換學生補助資格遭質疑是否違反公職人員利益衝突迴避法，監察院日前說是啟動「先行調查程序」，無政治考量；但台北市研考會主委殷瑋今爆「監察院已經來了公文」。北市教育局長湯志民說，因為是密件，所以不能談。

蕭美琴訪義大利！去年11月也現身IPAC峰會演說 歐盟不評論重申願與台交流

副總統蕭美琴訪問義大利，歐盟表示不針對行程與相關安排進行評論，但重申願持續與台灣交流並促進歐盟利益

影／參加漁民節表揚大會 賴總統感謝漁民貢獻、承諾會照顧好漁民

農業部漁業署今舉辦全國漁民節表揚各縣市模範、資深漁民與相關人員。總統賴清德到場一一點名模範漁民稱讚、請大家熱烈掌聲致謝。賴總統說，國家感謝漁民的貢獻，政府會把漁民照顧好。

蕭美琴訪義大利 藍委籲：行程結束後該公開資訊接受國會監督

副總統蕭美琴應邀出席在義大利舉行的「文托泰內歐洲自由與民主會議」。對此，國民黨立委林沛祥表示，樂見蕭美琴出訪歐洲增加台灣能見度，但外交並非「有拍照就叫突破」，更重要的是能否帶回實質成果、與重要政要會談，如此才能判斷是外交突破，還是「形式大於實質」，籲行程結束後，公開該公開的資訊，依法接受國會監督。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。