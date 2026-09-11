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影／參加漁民節表揚大會 賴總統感謝漁民貢獻、承諾會照顧好漁民

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
漁民節表揚大會賴總統表示國家感謝漁民貢獻，承諾政府會照顧好漁民。記者周宗禎／攝影
漁民節表揚大會賴總統表示國家感謝漁民貢獻，承諾政府會照顧好漁民。記者周宗禎／攝影

農業部漁業署今舉辦全國漁民節表揚各縣市模範、資深漁民與相關人員。總統賴清德到場一一點名模範漁民稱讚、請大家熱烈掌聲致謝。賴總統說，國家感謝漁民的貢獻，政府會把漁民照顧好。

賴總統還一一細數政府為改善漁民生計而投入的漁港建設、冷鏈設施等，還提醒因稅收大增，推出1萬元普發現金、幼兒成長津貼等照顧百姓政策。

他說，台灣經濟發展，稅收增加，1萬元讓全民共享AI紅利，漁民也可得到幫助。明年1月也將發放0歲至18歲成長津貼，每人每月5千元，希望有情人終成眷屬，生產報國。政府也一起照顧孩子。

全國漁民節在台南市安平福爾摩沙遊艇酒店舉行，賴總統頒獎表揚模範漁民，稱讚漁民將一輩子交給大海，國家有責任照顧，讓漁民生活更有保障。

賴總統還說，台灣面對中東戰爭和俄烏戰爭影響油價，因政府及早判斷，台灣油價也相對其他國家穩定，不像有些國家百姓加油要大排長龍。

今天獲獎的有台南市、台南縣區漁會及各縣市模範漁民，模範外籍船員、優秀漁民與各區漁會資深卓越貢獻獎、資深推廣人員、資深績優員工，並邀請受獎人員眷屬大會結束後一同參與會餐。

今年12位全國模範漁民來自遠洋、沿近海、養殖、漁家婦女及漁業資源保育5大領域，不僅以一生累積的經驗守護漁業技藝，也將科技、永續、環境保育與地方創生融入日常工作，展現「台灣漁人」跨世代、多元而堅韌的力量。

遠洋漁業得獎者林建良精通鮪延繩釣技術，導入科技及提升設備，重視外籍船員生活與工作環境；陳輝雄實踐永續漁業，遵守捕撈規範、落實漁獲申報與海上廢棄物回收。

沿近海漁業得主陳晛譽將定置網漁業經驗與科學結合，提升作業效率、兼顧漁業資源永續。陳明賜承襲臺東傳統鏢旗魚技法，並運用鏢刺技法協助大型洄游性魚類標識放流。

汪慶儒採用一支釣與延繩釣作業，降低混獲及對海洋棲地的影響；陳永地堅守「取之於海、回饋於海」理念，帶領新竹市海洋環保艦隊清除海漂廢棄物。

養殖漁業模範漁民是年逾九旬的吳天南，養魚將近80年，主動申請水產品溯源條碼，並將傳統技藝及畢生經驗傳授給下一代。黃金獅導入即時水質監測、智慧電箱及綠能設施，帶動養殖產業升級。于錦鳳結合現代科技打造智慧化魚塭，善用益生菌、光合菌及冷排水改善養殖環境。王文財不但是績優里長，還承襲三代養蚵經驗，透過產品與體驗推廣地方漁產，帶動漁村觀光發展。

漁家婦女雷細英成立食魚教室及推廣據點，致力於新住民培力與地方公益，是連結產業、教育與社區的重要推手。漁業資源保育吳國振以實際行動投入海洋生態保育，長期與學校合作推動海廢創作、珊瑚教育及食魚體驗，為地方注入新活力。

漁民節表揚大會賴總統表示國家感謝漁民貢獻，承諾政府會照顧好漁民。記者周宗禎／攝影
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漁民節表揚大會賴總統表示國家感謝漁民貢獻，承諾政府會照顧好漁民。記者周宗禎／攝影
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漁民 賴清德 農業部 漁業署

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