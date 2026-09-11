蕭美琴訪義大利 藍委籲：行程結束後該公開資訊接受國會監督

副總統蕭美琴應邀出席在義大利舉行的「文托泰內歐洲自由與民主會議」。對此，國民黨立委林沛祥表示，樂見蕭美琴出訪歐洲增加台灣能見度，但外交並非「有拍照就叫突破」，更重要的是能否帶回實質成果、與重要政要會談，如此才能判斷是外交突破，還是「形式大於實質」，籲行程結束後，公開該公開的資訊，依法接受國會監督。

林沛祥說，他認為台灣的副總統能夠走出去、能夠在歐洲發聲，當然是好事；尤其在兩岸情勢緊張、台灣國際空間受到壓縮的情況下，任何能夠增加台灣能見度、讓國際社會聽到台灣聲音的機會，都樂觀其成。所以國民黨不會為反對而反對，更不會因為是民進黨政府的外交成果，就硬要雞蛋裡挑骨頭。

林沛祥提醒，外交畢竟不是「有出國就有外交、有拍照就叫突破」。現在外界看到的是，蕭副總統參加文托泰內民主與自由會議，歐洲議會副議長也公開表達歡迎，這當然具有一定的象徵意義；但人民更想知道的是：除了參加論壇以外，究竟見了哪些人？談了哪些事情？有沒有跟義大利政府官員、歐洲重要政治人物進行實質會談？最後又為台灣帶回了什麼具體成果？這些才是判斷外交突破，還是「形式大於實質」最重要的標準。

林沛祥表示，另外，既然副總統出訪涉及國家資源，也希望總統府、外交部在行程結束之後，能夠完整向國人交代：這趟行程怎麼安排、去了哪些地方、拜會哪些人士，以及交通、住宿、維安與相關經費到底花了多少錢。該保密的維安行程，當然尊重；但是任務完成之後，該公開的資訊、該接受的國會監督，也不能全部變成國家機密。

林沛祥指出，外交不是比誰的照片漂亮，而是比誰能替國家帶回成果。祝福蕭美琴此行成功，也期待政府回國之後，把「突破」兩個字後面的實質成果，清清楚楚向國人報告。這樣才是真正替台灣加分。