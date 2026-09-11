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蕭美琴訪義 陳以信：雖有成果但稱外交突破是自吹自擂

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨文傳會主委陳以信。聯合報系資料照
國民黨文傳會主委陳以信。聯合報系資料照

副總統蕭美琴應邀出席在義大利舉行的「文托泰內歐洲自由與民主會議」，國民黨文傳會主委陳以信表示，國民黨支持國際交流，但關鍵在於能否促成實質合作、拓展國際空間並維護和平，他並舉2013年前總統馬英九訪義獲元首級禮遇為例，指出蕭美琴訪義雖有成果，但若稱外交突破則是過度自吹自擂。

蕭美琴應邀出席在義大利舉行的「文托泰內歐洲自由與民主會議」，這是近一年內，蕭美琴第2次訪問歐洲。

陳以信回應表示，國民黨一向支持台灣積極與國際社會交流，但真正重要的不是去哪裡見誰，而是能否為台灣累積實質合作、拓展國際空間，更能為降低區域緊張、維護台海和平帶來實質貢獻。

陳以信強調，台義雙方雖無邦交，但2013年馬英九赴教廷出席教宗方濟各就職大典，搭乘專機抵達義大利羅馬，獲得義大利元首級禮遇通關，甚至成為首位視察我駐義大利代表處的中華民國總統。他直言，蕭副總統此行訪義雖有成果，但如強要說成外交突破，那就是自吹自擂過頭了。

歐洲議會副議長皮齊耶諾（Pina Picierno）兩度在臉書發文歡迎蕭美琴，並公布蕭美琴將在當地時間周五晚間參與對談。圖／截自皮齊耶諾臉書
歐洲議會副議長皮齊耶諾（Pina Picierno）兩度在臉書發文歡迎蕭美琴，並公布蕭美琴將在當地時間周五晚間參與對談。圖／截自皮齊耶諾臉書

蕭美琴 陳以信 外交

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