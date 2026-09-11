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中方抗議蕭美琴訪義大利 外交部：無權干預

中央社／ 台北/北京11日電
外交部。聯合報系資料照
外交部。聯合報系資料照

副總統蕭美琴應邀出席在義大利舉行的「文托泰內歐洲自由與民主會議」，中國向義大利及歐盟提出嚴正交涉。外交部發言人蕭光偉表示，中國無權干預蕭副總統應邀訪歐出席歐洲議會活動。

外交部發言人蕭光偉回覆記者提問時表示，中國無權干預蕭副總統應邀訪歐出席歐洲議會活動。有關蕭副總統此行相關資訊，總統府將在蕭副總統返國後進行說明。

副總統蕭美琴應邀出席在義大利舉行的「文托泰內歐洲自由與民主會議」，這是近一年內，蕭副總統第2次訪問歐洲。對中政策跨國議會聯盟（IPAC）創辦人兼執行董事裴倫德告訴中央社，回應北京打壓，各界該做的就是持續展現台灣有多受歡迎。

中國外交部發言人毛寧今天在例行記者會上表示，「中方已經就台灣政客赴義大利出席有關會議，向義方、歐方提出了嚴正交涉」。中方一貫堅決反對建交國與台灣進行任何形式的官方往來，一個中國原則是中義關係、中歐關係的政治基礎。

外交部 蕭美琴

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