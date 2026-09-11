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蔡英文：總統直選建立政治責任 所有決定都須受監督

中央社／ 台北11日電
前總統蔡英文。記者曾原信／攝影
前總統蔡英文。記者曾原信／攝影

總統直選30週年，前總統蔡英文指出，總統直選所建立的，不只是選舉制度，更是一種政治責任；每一張選票，既是授權，也是託付，既給予執政者推動政策的力量，也提醒執政者，所有權力都有邊界，所有決定都必須接受監督。

台北政經學院基金會等單位今天舉辦「總統直選30年的回顧與前瞻」研討會，主辦單位現場宣讀蔡英文的書面致詞。

蔡英文指出，紀念總統直選30週年，不只是回顧一次選舉，也不只是紀念一項制度，紀念的是台灣人民第一次完整地向世界宣告，「台灣的領導者，由生活在這塊土地上的人民共同決定」，台灣的未來，也應該由台灣人民共同選擇。

蔡英文談及，總統直選所建立的，不只是選舉制度，更是一種政治責任，當總統由人民直接選出，總統就必須向人民負責，每一張選票，既是授權，也是託付；既給予執政者推動政策的力量，也提醒執政者，所有權力都有邊界，所有決定都必須接受監督，她在擔任總統的8年期間，經常感受到這份責任。

蔡英文提到，過去30年，總統直選也逐漸形塑出台灣共同的政治認同，台灣人民透過共同參與同一套民主制度，共同決定由誰治理這個國家，投票的過程，讓台灣人民不只是被治理的對象，更成為共同政治體的成員。

蔡英文說，走過民主化，不代表民主從此不會倒退，台灣所面對的挑戰尤其複雜，不僅要處理民主社會內部分歧，也長期面臨中國的軍事壓力、外交打壓、經濟脅迫、認知作戰與統戰滲透，對方所企圖動搖的，不只是某一屆政府或某一個政黨，而是台灣人民自主決定未來的權利。

蔡英文認為，民主韌性來自健全的制度、獨立的司法、專業的政府、自由而負責任的媒體，以及活躍的公民社會，也來自人民願意查證資訊、參與公共事務，在面對不同意見時，仍然保有理性對話的能力；民主需要競爭，但不能把競爭變成彼此否定；民主需要批判，但不能讓批判走向對制度本身的摧毀。

「我們可以不同意彼此，卻必須共同守住民主的底線」，蔡英文提到，可以在政策上競爭，也可以對國家的方向提出不同主張，但不能容許任何外部力量介入台灣的民主選擇，更不能因為一時的政治利益，犧牲得來不易的自由與自主。

蔡英文指出，只要台灣人民對民主有信心，對自己有信心，相信下一個30年的台灣，會比今天更自由、更團結，也更有力量面對世界。

台北政經學院基金會董事長黃煌雄致詞表示，總統直選在台灣，經過30年的實踐，已有如一棵參天大樹，不僅已成為根深蒂固的一項政治制度，更成為人民視為當然的一種生活方式，絕不是任何政治颱風或政治地震所能吹垮或連根拔起。

黃煌雄說， 2024年12月，時任南韓總統尹錫悅未遂的戒嚴之亂，殷鑑不遠，警示、提醒台灣人，要更加珍惜、愛護這棵參天大樹，才能使它綿延不絕，成為一棵可延續百年、甚或千年的參天大樹，永遠守護台灣民主。

蔡英文 政治 總統

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