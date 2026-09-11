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蕭美琴訪義大利將參加反極權主義講座 歐洲議會副議長發文歡迎
副總統蕭美琴訪問義大利，應邀出席第二屆「文托泰內歐洲自由與民主論壇」，歐洲議會副議長皮齊耶諾（Pina Picierno）兩度在臉書發文歡迎蕭美琴，並公布蕭美琴將在當地時間周五晚間參與對談。
歐洲議會副議長皮齊耶諾（Pina Picierno）先是在臉書歡迎蕭美琴參加，稱蕭美琴直到抵達，訪問訊息才公開；「恐嚇不能幫我們決定誰能參與民主辯論，沒有誰能決定哪些聲音可以被聽到、哪些要被隱藏。」
皮齊耶諾稍早在臉書發文表示，很榮幸能在這裡接待台灣副總統蕭美琴，出席第二屆論壇活動；無論自由在哪裡受威脅，大家都必須挺身捍衛。
第二屆「文托泰內歐洲自由與民主論壇」在當地時間10日至12日舉行，蕭美琴將在當地時間周五晚間七時，參加「從印度洋、太平洋到地中海，為了自由，反對極權主義」的講座活動，與皮齊耶諾等歐洲代表同場分享觀點。
皮齊耶諾表示，從印太地區到地中海，當今民主國家面臨威權政權與相關勢力企圖透過武力、假訊息和新款施壓來重塑國際格局的相同挑戰；正因如此，歐洲與台灣之間的對話至關重要，安全與自由與每個人息息相關。
文托泰內島位於義大利本島外海，在二戰期間，法西斯政權在文托泰內島附近的聖斯特凡諾島（Santo Stefano）關押七百名反對者；反法西斯主義者斯皮內利（Altiero Spinelli）等人在文托泰內島起草宣言，作為歐洲聯邦的倡議基礎。
皮齊耶諾表示，文托泰內提醒大家，歐洲民主誕生於對極權主義的回應之中，今天，也必須在這座島上展現捍衛民主的決心。
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