【重磅快評】拿大谷比無人機 行政院別鬧成國際笑話

在法定期限壓軸最後一天，行政院長卓榮泰終於副署立法院三讀通過「無人載具採購特別條例」，看得出來行政院多麼不甘願，行政院秘書長張惇涵還拿大聯盟頂級球星大谷翔平合約來比喻台灣無人機預算，簡直笑掉專家大牙。

張惇涵稱，大谷翔平跟道奇隊簽了10年7億美金的合約，其中包括延遲支付，球場上若想網羅頂級球星，必須用長約，且考量自己的財政能力。無人機條例回歸年度預算，形同每一年大谷都會成為自由球員，球隊必須更早去洽談合約，立法院既然決定用年度預算來辦理，就應如期審議預算。

張惇涵的比喻看似活潑，卻是「竹篙湊菜刀」，拿雞腿比香蕉，把兩件完全不同性質的事情硬湊在一起。大谷是全球爭相競逐的頂級巨星，球團每年依戰績、球季、薪資空間與市場行情談合約；台灣雖然希望無人機產業成為第二座護國神山，如同晶片一樣搶手，但目前無人機是否到達世界爭搶的等級，需要長約來保障，有球團會用大谷合約去簽小聯盟還默默無名的球員嗎？

立法院三讀通過的無人載具條例，要求中央政府循年度預算程序，自條例施行後連續6年編列經費，總額2400億元，每年以400億元為原則。這不是「今天簽大谷、明年再簽一次」的球員合約，而是立法院透過法律要求行政部門按照年度預算制度提出計畫、接受審查與改善，完全符合行政監督的憲政程序。

大谷之所以成為全球爭搶的超級球星，是因為他的身價來自公開市場競爭；球團願意付多少錢，是球團自己的經營選擇，球迷也可以用戰績、票房與商業價值檢驗。國家採購無人機卻是另一回事，涉及規格、數量、產能、交貨期、國產比例、後勤維修，以及最重要的國家預算與國會監督。

把大谷的年約拿來類比國家軍事採購，不但沒有讓人民更容易理解，反而暴露出政院論述的薄弱，形成「大谷級笑話」。既然是國防急迫需求，為什麼不能把具體的採購計畫、年度需求、產能與預算說清楚？為什麼又要把問題一路拖到最後期限才處理？

更荒謬的是，政府如果把無人機形容成台灣不能沒有的關鍵戰力，更應該珍惜朝野共同建立長期國防政策的機會。國防建軍不是棒球賽，不能今天看比分不如人、明天就換觸身球戰術，更不能把國家安全變成政黨攻防的籌碼。

行政院蹭大谷，問題不在球員，而是總教練和球團。身為國家政策掌舵者，卓揆堅持用不副署否決國會三讀法案，已經成為學者批評的國際笑話；美國總統川普近日接連對台灣開炮，行政院若再不副署美方高度關注的無人機條例，壓力恐落在執政黨身上，衝擊年底選情。行政院拖到最後一天才「選擇性副署」，還刻意把責任丟給國會，等於喊話給老美看，擺明「既要裡子、又要面子」。

大谷的「二刀流」是投打俱佳，令人敬畏；行政院的「二刀流」卻是一手副署、一手甩鍋，令人心寒。