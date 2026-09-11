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政院副署無人機條例 經濟部從深表遺憾到改口這樣說

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
經濟部表示，將依法全力推動無人機。聯合報系資料照
經濟部表示，將依法全力推動無人機。聯合報系資料照

行政院終於副署了立法院三讀通過的「強化國防自主暨無人載具產業發展條例」，總統令隨後跟著公布，經濟部11日表示，身為條例的主管機關，將依法全力推動，但涉及國防軍事採購事項，則歸國防部管轄，未來將積極推動無人載具產業，並呼籲支持預算。

經濟部表示，無人載具條例既已經行政院副署、並經總統公布，經濟部身為本條例的主管機關，將秉持「國防安全不能等、產業升級不能等」之精神，依法全力推動，與產業一起深化台灣在民主供應鏈的關鍵地位。

另涉及國防專業、軍事採購等事項，依本條例由國防部主管，以便專業嚴格把關，確保國家機密萬無一失。未來經濟部將與國防部攜手，積極推動無人載具，也希望未來預算編列能獲各界支持。

立法院8月底通過無人戴具產業條例時，經濟部透過臉書發文大嘆遺憾，因為沒有採取行政院版本，並直指立院版有3大隱憂，包括忽視現行機制、額外新增委員會機制，以及未提供穩定訂單恐影響投資意願等，強調產業發展需要「穩定的採購訂單」，業者的投資與擴產意願才能明確。

經濟部也透過新聞稿表示，以年度公務預算編列軍用無人機採購經費，不僅無法滿足無人機產業對穩定且可預期訂單的期待，「反而可能形成推動產業發展的阻礙」。在透過各種管道抨擊立院三讀通過的無人載具條例版本後，最後時刻態度選擇轉彎。

經濟部 無人機

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