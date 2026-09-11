民進黨：若國民黨支持無人機產業 應盡速通過追加預算

行政院副署強化國防自主暨無人載具產業發展條例，民進黨發言人李坤城今天表示，行政院是在嚴守預算法及尊重行政權的前提下決定副署，立場始終一致；國民黨若真心支持無人機產業，就應儘速通過今年度追加預算及明年度中央政府總預算案。

李坤城下午透過新聞稿表示，無人機採購及產業發展迫在眉睫，條例通過只是彌補先前國防特別條例遭刪除相關內容所造成的影響，仍緩不濟急；眼前追加預算才最能解燃眉之急，國民黨若真心支持無人機產業，就應在下個會期優先審議通過。

李坤城表示，國民黨將無人載具條例與「台灣兒少成長及未來帳戶條例」相提並論，但兩者情況不同，行政院不予副署未來帳戶條例，是因法案存在違反權力分立、比例原則等重大憲政疑義，並非反對照顧兒少。

他說，行政院已將0至18歲每人每月新台幣5000元成長津貼編入明年度中央政府總預算案，以更直接、公平方式減輕家庭負擔；國民黨不應將具有重大違憲疑慮的法案包裝成兒少福利，再藉機指控執政黨不重視孩子。

李坤城表示，國民黨若真心支持無人機產業、關心少子化，就應儘速通過今年度追加預算及明年度中央政府總預算案，讓無人載具關鍵戰力得以發展，也讓全民普發現金1萬元、0至18歲兒少每月5000元成長津貼如期上路。