政院稱將補齊在野無人機條例疑慮 民眾黨團酸：務必落實保密防諜

行政院今日宣布副署在野黨版「強化國防自主暨無人載具產業發展條例」，行政院秘書長張惇涵表示，執政團隊會用最嚴謹的方式，在執行面補強社會仍有疑慮之處，並用制度面管控可能存在的風險。民眾黨立院黨團說，懇請賴政府，務必落實戰略委員會的保密防諜、嚴守國家機密，畢竟民進黨裡共諜層出不窮，多到令人害怕。

民眾黨團表示，對於立院三讀通過的法案，經行政院長副署、總統公布執行是法定義務。如今行政院竟大張旗鼓召開記者會，宣布副署經立院三讀通過的無人載具條例，把民主憲政義務當成恩澤，卓榮泰的獨裁思想，一覽無遺。

民眾黨團指出，卓榮泰前一天才大言不慚自詡為憲法守門員，嗆聲立院「立法院不能對行政院提出的預算案增加支出」，用不副署來守護憲法，慷慨激昂表示就算「刀架脖子」他也不屈服；結果今天就派行政院秘書長張惇涵出來，宣布副署立院三讀通過的「強化國防自主暨無人載具產業發展條例」。

民眾黨團批評，這不僅打臉過去民進黨不斷聲稱「用特別預算才有保障」、「立法院不能對行政院提出的預算案增加支出」的說法，也凸顯了賴政府的雙標：只要是民進黨不愛的法案，就不副署；民進黨想要撒幣的，就算自打臉也要放行。

民眾黨團說，張惇涵為了圓自家人說的謊，硬拗「沒有雙標」、「行政院有所為有所不為」，還特別舉大谷翔平的長約來比喻無人載具應編列特別預算，真的是不倫不類。大谷選手是職業運動員，繳出震驚世界棒壇的雙刀流成績、兩度拿下美聯年度MVP，才為自己爭取到道奇隊10年7億美元的長約；職業運動的收入和政府預算如何類比？真正有技術能力的無人機廠商，又為何要透過特別預算才能存活？

民眾黨團批評，張惇涵意有所指地說，雖然副署了無人機條例，但因為在野黨版本有戰略委員會，執政團隊一定會「嚴謹將社會有疑慮的地方補齊，並以制度進行補強」，一番話又想把公開透明、落實監督抹紅成資匪通匪。民眾黨團懇請賴政府，務必落實戰略委員會的保密防諜、嚴守國家機密，畢竟民進黨裡共諜層出不窮，多到令人害怕。