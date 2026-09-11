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川普再喊課台灣晶片高關稅 牛煦庭籲早做因應：外交別被意識形態綁架
美國總統川普於造勢場合中，再度點名應對台灣晶片課高關稅。對此，國民黨立委牛煦庭表示，川普言論雖可能是選舉政治語言，但我方絕不能等閒視之，若對美方一再讓步仍遭課稅，談判團隊應儘早準備因應，台灣對外政策受意識形態綁架，恐讓外交與談判陷入困境。
美國共和黨9日在達拉斯召開特別期中選舉大會，川普現身發表演說時提及台灣，批前任「愚蠢的總統」讓晶片產業「跑到台灣」，主張早該對台灣輸美晶片課徵高額關稅。
針對川普說法，牛煦庭分析，既然是期中選舉大會，於美國國內的解讀來說，恐怕會是對支持者訴求的政治語言。然而，我方談判團隊畢竟不能等閒視之，如果近年對美方一再讓步最後還是換來加徵關稅，其對應方案為何，宜早做準備、清楚說明。
牛煦庭指出，台灣的對外政策受意識形態影響太深，缺乏彈性與空間，對執政黨獲取選票也許方便，但這會讓外交工作與經費談判陷入困境。
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