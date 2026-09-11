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政院副署無人載具條例扯大谷翔平 藍委轟：簽明星球員拚票房土豪心態

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
行政院上午宣布已副署立法院三讀之「強化國防自主暨無人載具產業發展條例」，秘書長張惇涵表示，台灣面對的安全情勢不會等待政治爭議解決。記者曾原信／攝影
行政院上午宣布已副署立法院三讀之「強化國防自主暨無人載具產業發展條例」，秘書長張惇涵表示，台灣面對的安全情勢不會等待政治爭議解決。記者曾原信／攝影

行政院副署無人載具條例，秘書長張惇涵以簽約球星大谷翔平為例，盼立院如期審議年度預算。國民黨立委王鴻薇批政院抱持「土豪聯盟」心態，想靠特別預算規避監督、浮濫編列。國民黨立委賴士葆則諷政院是因美國施壓而雙標副署，呼籲對其餘8案副署，勿成憲政罪人。

行政院今日正式副署無人載具產業發展條例，張惇涵舉簽約大谷翔平為例，回歸年度預算，形同要大谷翔平每年一簽，立法院既然決定用年度預算辦理，解鈴還須繫鈴人，立法院就應該如期如質地審議預算。

王鴻薇說，張惇涵以簽約球星來形容無人機產業預算，這代表行政院充斥了土豪聯盟的想法，只不過想花大錢來簽約明星球員來拚票房而已。

王鴻薇認為，台灣的無人機產業應該是一個「團隊工作」（teamwork），每個球員都非常重要、珍貴，不需要一次性砸大錢。

王鴻薇批評，現在行政院想要拚特別預算，也不過就是想要一次性被授權而浮濫編列，且只不過是為了規避立法院的監督而已。

賴士葆表示，樂見卓榮泰副署立法院三讀通過的無人載具發展條例，說明卓揆過去以立法權不應夾帶預算，不副署給志願役軍人加薪3萬元以及兒少未來帳戶條例等案說法是硬凹。

賴士葆認為，說白了，就是因為這2400億元預算是美國人要的，所以副署，這是看美國人臉色的副署，且是雙標的副署。呼籲卓榮泰對於迄今還不副署的8個法案副署，否則將成為中華民國憲政史上的歷史罪人。

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