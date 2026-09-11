律師轟趙建銘踐踏扁設計條款的最後溫柔 建議陳幸妤一招可逼還錢

前總統陳水扁女兒陳幸妤爆發婚變，陳水扁今（11）日發文向女兒致歉，親口承認親自處理女兒的協議離婚書，還要她不要請律師、找徵信社，誤判自己的能力及人性本善的認知，在趙建銘要求下，刪除2300萬元教育基金的條款。陳幸妤中午則婉拒受訪，公開表明不再對此事發表意見。

對此，律師李怡貞也在今日下午於臉書發文評論此事，直言「趙建銘完全把前岳父在設計條款的最後一點溫柔給踐踏」，並建議陳幸妤可朝撤銷對3名子女的贈與、再處理債權讓與等方向尋求法律途徑，更喊話「10/5沒還錢就告了啦」。

李怡貞表示，自己最初看到陳水扁的文章時，還以為是網路流傳的假文章或AI生成內容，沒想到後來看到新聞報導，才確認事件確實發生。她指出，陳水扁過去是「很優秀的律師前輩」，如今卻為了女兒公開發文，甚至承認自己當年在協議書設計上有錯誤，才導致現在的局面。

針對家事案件在調解或協議後仍可能衍生爭議，李怡貞認為，原因可能包括一方突然改變態度，也可能是當事人在離婚協議時仍對另一方抱有期待，認為即使離婚後「至少還會是個人」，因此在條件上有所退讓。

她進一步形容，這次事件中，趙建銘的作法已經「把前岳父在設計條款的最後一點溫柔給踐踏」，更以「歌仔戲演了都還不還錢」形容目前尷尬的處境，認為單靠公開喊話恐怕難以解決問題。

李怡貞認為，陳幸妤可以考慮撤銷過去對3名子女的贈與，並讓子女簽署相關債權讓與同意文件，若法律關係及要件均成立，陳幸妤便可能進一步以債權人身分向趙建銘主張權利。她直言，「對於不要臉的人，喊話有用的話，律師就不用存在了。」認為既然已約定還款期限，若到了10月5日仍未還款，就應考慮直接提告，透過法律程序處理爭議。