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政院副署無人載具條例 鄭麗文稱回歸憲政非讓步：其餘8案速處理

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨黨主席鄭麗文（左）。聯合報系資料照
國民黨黨主席鄭麗文（左）。聯合報系資料照

針對行政院宣布副署「強化國防自主暨無人載具產業發展條例」，中國國民黨主席鄭麗文表示，行政院今天終於回到憲政軌道，但這不是卓榮泰對國會讓步，更不是行政院釋出善意，而是行政院長本來就應履行的憲政責任。

鄭麗文表示，過去卓榮泰動輒以「不副署」架空國會三讀法律，片面擴張行政權、專斷解釋憲法，行政院不斷製造憲政衝突，才是政治僵局的罪魁禍首。如今願意副署，只是停止錯誤、回到正軌，沒有任何邀功的餘地。

鄭麗文指出，國民黨支持強化國防，也支持建立自主、可靠且具有韌性的無人載具戰力與產業鏈。但國防建設不能成為行政擴權的藉口，國家安全更不能成為規避監督的擋箭牌。行政院有預算編製權，立法院有預算審議權，國會監督從來不是國防戰力的天花板，行政院更不能把預算權解釋成行政權的空白授權。

鄭麗文表示，行政院過去一再宣稱無人機建軍急迫，非編特別預算不可，如今卻自行將559億元無人載具經費編入追加預算，正好證明國民黨的主張站得住腳。國防建設完全可以透過年度及追加預算持續推動，沒有必要把特別預算常態化。

鄭麗文認為，國防機密該保密的就依法保密，但「機密」不能成為黑箱採購的通行證。涉及產業政策、供應鏈、國產化、補助及鉅額公共支出，都必須接受國會監督。

鄭麗文強調，副署無人載具條例只是行政院停止專斷、回歸憲政秩序的第一步，其餘八案也應儘速依法處理。台灣不能再被行政權的傲慢拖入憲政惡鬥，更不能容許任何執政者把自己的憲法解釋凌駕於憲法之上。尊重權力分立、接受民主制衡，才是執政者最基本的憲政責任。

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