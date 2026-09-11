蔣萬安子交換學生案監察院來公文 北市教育局：是密件、不能談

台北市長蔣萬安長子取得北市國際交換學生補助資格遭質疑是否違反公職人員利益衝突迴避法，監察院日前說是啟動「先行調查程序」，無政治考量；但台北市研考會主委殷瑋今爆「監察院已經來了公文」。北市教育局長湯志民說，因為是密件，所以不能談。

蔣萬安下午赴議會總質詢也證實，教育局應該也有回應，監察院確實有來文調查；湯志民赴市政總質詢，也被問到是否收到監察院的公文？印信、戳章是什麼人的？是誰署名？公文內容要詢問什麼？是查交換學生利益迴避？

面對媒體追問，湯志民面有難色，一直回答「可能不方便回答」最後只好說，因為這是密件，所以不能談，不好意思，因為公務密件，不好意思。

殷瑋也說，密件的內容就不能夠去多說什麼，但關於有這件事情，當然是可以證實，因為確實監察院之前講這是「先行查調程序」但如果是正常的程序，怎麼會怕別人說這件事情呢？所以很多問題，其實應該問監察院。

殷瑋指出，監察院是依什麼樣的職權去行使？如果可以說明清楚的話，是在沒有監委的情況之下，能夠做這件事情？因為現在監察院不只沒有委員，而且沒有院長，要蓋章的時候，是不是應該要有院長的印？或者是說是由院長來決行？若沒有，是誰來代為決行？

殷瑋也說，還有很明確的是，外界也想知道有沒有「大案小辦，但是小案大辦」、「緩事急辦，急事緩辦」？這都要面對民眾的疑問，好好說清楚，這也是公共事務領域當中很多人的責任。