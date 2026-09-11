行政院副署無人機條例 卓榮泰嘆立院「要A給B」 盼加速國防自主

行政院今天正式副署立法院三讀通過「無人載具採購特別條例」，行政院長卓榮泰今到嘉義市參加城隍爺巡活動，強調國防安全與產業發展「不能等」，立法院通過無人機條例出現「政院要A、立院給B」，但基於國防與產業不能等，政院衡量法案內容後，認為其並未違憲，在法定期限內副署，同時呼籲立法院盡速審查後續相關559億元追加預算。

卓榮泰說，行政院6月18日送出國防自主無人載具採購特別條例，希望透過長期、穩定且與國內產業及國際合作的「長單、長約」進行國防自主採購，但立法院通過的卻是年度預算，並非特別條例，行政院對此表達遺憾，認為兩者差距甚大，未能達成預期目標。

卓榮泰也說，行政院衡量整個通過條例內容，由經濟部主導產業發展、由國防部主導軍事採購跟國防軍工需求，其中2400億分為6年執行，視為原則，而且可以由行政院視需要增加，這應該只是列為一個「建議」性質，這兩點看起來，並沒有違憲之虞或違法考量。

卓榮泰強調，行政院在討論副署或不副署法案，只有一個標準、一個原則，就是不能違憲違法，也不能破壞權力分立，不能破壞財政紀律，衡諸各種情況之下，行政院已經在無人機條例送過來的法定期間內予以副署，後續就由總統公告。

卓榮泰說，行政院提出包括三項無人載具559億元在內的追加預算，這與條例當中精神一致，如果立法院已經通過了無人機條例，那對行政院所提出的追加預算，也期盼立法院能盡速審議並通過，讓台灣發展產業，也可以跟國際連結，並發展國防自主。

卓榮泰提到，行政院堅持兩個原則：第一，預算權不容被權力分立所破壞；第二，國家機密一定要得到完善的保護，產業不能等，國防安全也不能等，基於這些原則，希望得到國人共同的支持、立法院的支持，讓預算能盡速地通過。