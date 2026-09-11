副署無人機條例 卓榮泰親揭「關鍵兩點」無違憲、違法考量

行政院11日宣布，院長卓榮泰已副署在野黨版本《強化國防自主暨無人載具產業發展條例》，總統令同步公告。對此，卓榮泰解釋願意副署的原因，主管機關由經濟部、國防部分工，及預算新台幣2,400億元分六年執行，政院可視事實需要增加，「這兩點看起來，沒有違憲之虞或違法的考量」。

卓榮泰表示，秘書長張惇涵已經非常清楚講出行政院的原則。今年6月18日，政院送出了《國防自主無人載具採購的特別條例》，盼透過長期穩定、大量與國內產業及國際合作的長期合約訂單，從事國防自主採購計畫。

卓榮泰說，雖然很遺憾，立法院所通過的是採用年度預算的「非特別條例」。換句話說，行政院要的是特別條例，才能夠長期穩定；立法院通過的是年度預算，「我們要A，他給B」。不過，行政院也衡量整個通過條例的內容。

卓榮泰指出，由經濟部來主導產業發展，由國防部來主導軍事的採購跟國防的各種軍工需求。條例列出預算新台幣2,400億元分六年執行，視為原則，可以由行政院視事實需要來增加。從這兩點看起來，並沒有違憲之虞或違法的考量。

他說，行政院在討論到副署或不副署法案，只有一個標準、一個原則，就是不能違憲、違法，也不能破壞權力分立，不能破壞財政紀律。考量各種情況之下，行政院已經在無人機條例送過來的法定期間內予以副署，後續就由總統公告。

他也說，政院還提出了包括三項無人載具559億元在內的追加預算，這與條例當中精神一致。如果立法院已經通過了無人機條例，那對行政院所提出的追加預算，也期盼立法院能盡速審議並通過。讓台灣發展產業，也可以跟國際連結，並發展國防自主。

卓榮泰提到，行政院堅持兩個原則：第一，預算權不容被權力分立所破壞；第二，國家機密一定要得到完善的保護。產業不能等，國防安全也不能等，基於這些原則，希望得到國人共同的支持、立法院的支持，讓預算能盡速地通過。