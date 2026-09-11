行政院副署無人機條例 國民黨團提三大主張

行政院11日宣布已副署「強化國防自主暨無人載具產業發展條例」。對此，國民黨立法院黨團強調，台灣的無人機產業必須成為第二座護國神山，絕對拒絕淪為世界無人機的垃圾場，這是捍衛國家安全的底線，更是對全民納稅錢的基本交代，因此提出三大主張。

對於行政院副署無人機條例，國民黨團表示，依據中華民國憲法，副署法案本是行政院的憲政義務。回歸無人機產業發展，面對現代戰爭走向「不對稱作戰」的關鍵時刻，堅持國防自主、精實本土產業發展、並支持必要之對美軍事採購，是黨團始終如一的立場。

國民黨團質疑，政府外購無人機弊案百出，不僅出現「試飛五架墜三架」的測試結果，更出現政府規劃採購單價超過50萬美元（約合千萬新台幣）的無人機，卻是全世界、連烏克蘭及美軍都不用的無人機。近日更傳出對美採購軍用無人機，一年後才有充電器的離譜狀況。

為落實法案精神與強化國防戰力，國民黨團提出三大具體主張。

第一，順應戰略轉型，支持正規軍購。無人機已是現代戰場絕對核心，台灣必須建構堅實的不對稱戰力。本黨團對於符合國家安全需求之對外、對美「正規軍事採購」，絕對給予全力支持，確保防衛力量不受損害，防禦任何企圖抹黑在野黨擋預算的政治口水。

第二，嚴審商售弊案，拒收國際淘汰品。針對近期屢傳零配件狀況百出、規格不符的「商售無人機」採購案，立法院將嚴格審查每一筆預算。國防經費不容貪腐蠹蝕，台灣絕對不要回扣，世界各國淘汰不要的劣質品，台灣也絕對拒收。

第三，應優先採購本土廠商，自製率必須達50%以上，扶植第二座護國神山。國防無人機採購，未來本土自製率必須嚴格達標百分之五十以上，立法院將以此標準審查相關預算。政府必須以實質訂單帶動國內供應鏈技術升級，將台灣徹底轉型為世界第一的無人機製造基地。

國民黨團強調，監督絕不會隨著副署爭議落幕而停止。行政院必須嚴肅回答國人：用民脂民膏換來的天價無人機，未來到底飛不飛得起來？自製率是否能確實符合條例要求？無人機產業會不會淪為下一個黑金勾結的弊案？國民黨團將在立法院嚴格把關每一分商購無人機預算。