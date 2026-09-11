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總統令公布無人機條例 賴總統同步勗勉「無人系統訓練指揮部」

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
賴清德總統視察軍無人系統訓練指揮部，強調發展無人載具對強化台灣防衛韌性及提升不對稱戰力非常重要。記者周宗禎／攝影
賴清德總統視察軍無人系統訓練指揮部，強調發展無人載具對強化台灣防衛韌性及提升不對稱戰力非常重要。記者周宗禎／攝影

行政院長卓榮泰副署在野黨版本《強化國防自主暨無人載具產業發展條例》，11日上午總統令發出公告。同一時間，賴清德總統前往台南勗勉陸軍「無人系統訓練指揮部」，他強調，發展無人載具對強化台灣防衛韌性及提升不對稱戰力非常重要，政府將持續投入研發、訓練及戰力建構。

賴總統表示， 這幾年，從俄烏戰爭到中東的區域衝突，科技正在快速改變戰場。無人機可以協助部隊更快速掌握戰場資訊，也可以執行偵察、監視以及精準打擊。更重要的是，當無人系統和指揮管制、情監偵、火力以及各軍、兵種結合之後，也正在改變部隊作戰的方式。

賴總統指出，所以，發展無人載具對台灣強化防衛韌性、提升不對稱戰力非常重要。政府推動無人載具發展的決心很清楚，也會持續投入研發、訓練以及戰力建構。

賴總統認為，無人機雖然叫做「無人」，但決定戰力的關鍵還是「人」。有好的裝備也要有人知道怎麼用；操作技術再熟練，更要知道如何與其他部隊協同，在戰場上發揮最大功效。甚至剛學會的技術、建立的戰法，面對新的反制手段，很快就可能需要調整。

他說，因此，「無人機訓練中心」進一步升格為「無人系統訓練指揮部」，意義就在這裡。除了培養操作人才，更要把戰場經驗、部隊需求和新的技術，轉化成國軍可以實際運用的戰術與能力。

他也說，下一個階段要從「建立訓練量能」走向「驗證作戰能力」，這正是指揮部接下來很重要的任務。不能只是計算培養了多少操作手、飛了多少架次；更重要的是官兵回到部隊後，能不能在複雜的電磁環境和作戰情境下完成任務，能不能和其他兵科、其他作戰系統有效協同。

賴總統表示，同樣的道理，新的裝備要真正形成戰力，就要從作戰需求出發，讓裝備建置、訓練、準則和測考相互配合，並在實際操作找出問題、持續修正。這也是國防部推動新興科技的方向。透過小批量測試和部隊實際使用，確認符合需要，再逐步擴大運用，並從實際經驗中持續改進。

賴總統提到，台灣有自己的地形、環境和防衛需求，更要吸收國際戰場最新經驗，透過反覆訓練和調整，轉化成符合台灣防衛需求的無人系統戰術。無人系統訓練指揮部，就是這項戰力能不能真正建立起來的關鍵。每一次操作、測試和演練累積的經驗，都是國軍發展無人系統戰力的重要基礎。

無人機 訓練 賴總統

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