快訊

口袋裡的人口威脅：智慧手機為何能讓生育率雪崩？

家裡一口氣多了19隻狗！飼主PO開飯畫面網全看傻：在辦流水席？

持觀光簽赴日當車手！22歲台男公園廁所收錢被逮 姓名長相全曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄旗山國道末端出現匿名看板攻擊柯志恩 國民黨團籲市府查辦

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
國10旗山交流道末端出口處是重要路口，往返高雄市區的駕駛人只要抬頭就能看見這處看板，近日張掛一面攻擊國民黨高雄市長參選人柯志恩的看板。圖／高市議會國民黨團提供
國10旗山交流道末端出口處是重要路口，往返高雄市區的駕駛人只要抬頭就能看見這處看板，近日張掛一面攻擊國民黨高雄市長參選人柯志恩的看板。圖／高市議會國民黨團提供

高雄市長選舉火花四射，高雄市議會國民黨團今天揭露，國道10號旗山末端、旗屏路上的廣告牆出現一面抹黑柯志恩的看板，內容呼籲市民不要支持刪減高雄財政預算的柯志恩。黨團批評，看板上沒有署名，明顯是選舉黑函，呼籲市府相關主管機關立即介入查辦，切勿視而不見。

國道10號是旗美地區通往高雄市區的重要道路，旗山交流道出口處直接銜接旗屏路，兩側加油站上方高掛多面選舉看板，能見度很高。地方民眾發現，近日更換新看板，其中一面黃色看板上方寫著「拒絕刪減高雄財政預算的柯志恩，熱愛高雄家鄉的市民呼籲」，文字內容引發柯志恩支持者不滿。

國民黨黨團總召黃香菽表示，依據「公職人員選舉罷免法」規定，政黨及任何人印發宣傳品或懸掛競選廣告物，皆應親自簽名或具名；若為非候選人，更應載明住址或地址。這面造謠指控柯志恩的看板上，竟完全沒有任何署名，明顯是違法抹黑的選舉黑函。

黨團幹事長許采蓁說，8月時此處懸掛民進黨高雄市長候選人賴瑞隆的看板，如今卻悄悄換成一塊毫無署名的抹黑看板，綠營是否因為選情告急，才讓奧步層出不窮？昨天才利用「匿名地方人士」放話造謠吃豆腐，今天就直接用違法的匿名看板進行攻擊。

國民黨團呼籲，選舉應回歸正當的政策與市政論辯，而非躲在暗處使用黑函與違法看板。國民黨團要求高雄市政府相關局處及選委會必須展現行政中立，立刻針對此違法匿名黑函看板查明幕後黑手，還給高雄市民一個乾淨公平的選舉環境。

國民黨指控，國10旗山交流道末端出現抹黑柯志恩的看板（下圖），這個地方8月時放的還是賴瑞隆看板（上圖）。圖／高市議會國民黨團提供
國民黨指控，國10旗山交流道末端出現抹黑柯志恩的看板（下圖），這個地方8月時放的還是賴瑞隆看板（上圖）。圖／高市議會國民黨團提供

旗山 國道 高雄 高雄市選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

社福團體負責人同框照引論戰 柯志恩、賴瑞隆互嗆放黑函、吃豆腐

非法棄置廢棄物 柯志恩、賴瑞隆各提解方

基隆「藍白合」看板高掛 國民黨盧秀燕與民眾黨議員參選人首合體

基隆民眾黨參選人掛合體看板 盧秀燕：團結要具體行動

相關新聞

蔣萬安子交換學生案監察院來公文 北市教育局：是密件、不能談

台北市長蔣萬安長子取得北市國際交換學生補助資格遭質疑是否違反公職人員利益衝突迴避法，監察院日前說是啟動「先行調查程序」，無政治考量；但台北市研考會主委殷瑋今爆「監察院已經來了公文」。北市教育局長湯志民說，因為是密件，所以不能談。

行政院副署無人機條例 卓榮泰嘆立院「要A給B」 盼加速國防自主

行政院今天正式副署立法院三讀通過「無人載具採購特別條例」，行政院長卓榮泰今到嘉義市參加城隍爺巡活動，強調國防安全與產業發展「不能等」，立法院通過無人機條例出現「政院要A、立院給B」，但基於國防與產業不能等，政院衡量法案內容後，認為其並未違憲，在法定期限內副署，同時呼籲立法院盡速審查後續相關559億元追加預算。

【即時短評】政院副不副署也雙標 賴總統還能自稱忠實的憲法捍衛者？

立法院日前三讀通過「台灣兒少成長及未來帳戶條例」，行政院聲稱該條例介入政院已規劃中的人口政策及預算安排，影響到行政權行使，有違憲疑慮，所以不予以副署。

幫陳幸妤處理離婚「刪還2300萬條款」 陳水扁道歉：爸爸錯看趙建銘

前總統陳水扁女兒陳幸妤爆發婚變，這段時日紛紛擾擾。陳水扁今日發文向女兒致歉，親口承認親自處理女兒的協議離婚書，還要她不要請律師、找徵信社，誤判自己的能力及人性本善的認知，在趙建銘要求下，刪除2300萬元教育基金的條款，「幸妤，對不起，是爸爸錯看他了」。

政院副署無人載具條例 鄭麗文稱回歸憲政非讓步：其餘8案速處理

針對行政院宣布副署「強化國防自主暨無人載具產業發展條例」，中國國民黨主席鄭麗文表示，行政院今天終於回到憲政軌道，但這不是卓榮泰對國會讓步，更不是行政院釋出善意，而是行政院長本來就應履行的憲政責任。

副署無人機條例 卓榮泰親揭「關鍵兩點」無違憲、違法考量

行政院11日宣布，院長卓榮泰已副署在野黨版本《強化國防自主暨無人載具產業發展條例》，總統令同步公告。對此，卓榮泰解釋願意副署的原因，主管機關由經濟部、國防部分工，及預算新台幣2,400億元分六年執行，政院可視事實需要增加，「這兩點看起來，沒有違憲之虞或違法的考量」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。