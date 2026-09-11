高雄旗山國道末端出現匿名看板攻擊柯志恩 國民黨團籲市府查辦

高雄市長選舉火花四射，高雄市議會國民黨團今天揭露，國道10號旗山末端、旗屏路上的廣告牆出現一面抹黑柯志恩的看板，內容呼籲市民不要支持刪減高雄財政預算的柯志恩。黨團批評，看板上沒有署名，明顯是選舉黑函，呼籲市府相關主管機關立即介入查辦，切勿視而不見。

國道10號是旗美地區通往高雄市區的重要道路，旗山交流道出口處直接銜接旗屏路，兩側加油站上方高掛多面選舉看板，能見度很高。地方民眾發現，近日更換新看板，其中一面黃色看板上方寫著「拒絕刪減高雄財政預算的柯志恩，熱愛高雄家鄉的市民呼籲」，文字內容引發柯志恩支持者不滿。

國民黨黨團總召黃香菽表示，依據「公職人員選舉罷免法」規定，政黨及任何人印發宣傳品或懸掛競選廣告物，皆應親自簽名或具名；若為非候選人，更應載明住址或地址。這面造謠指控柯志恩的看板上，竟完全沒有任何署名，明顯是違法抹黑的選舉黑函。

黨團幹事長許采蓁說，8月時此處懸掛民進黨高雄市長候選人賴瑞隆的看板，如今卻悄悄換成一塊毫無署名的抹黑看板，綠營是否因為選情告急，才讓奧步層出不窮？昨天才利用「匿名地方人士」放話造謠吃豆腐，今天就直接用違法的匿名看板進行攻擊。

國民黨團呼籲，選舉應回歸正當的政策與市政論辯，而非躲在暗處使用黑函與違法看板。國民黨團要求高雄市政府相關局處及選委會必須展現行政中立，立刻針對此違法匿名黑函看板查明幕後黑手，還給高雄市民一個乾淨公平的選舉環境。