陳水扁發文道歉「爸爸錯看趙建銘」 陳幸妤婉拒受訪

前總統陳水扁女兒陳幸妤爆發婚變，陳水扁今日發文向女兒致歉，親口承認親自處理女兒的協議離婚書，還要她不要請律師、找徵信社，誤判自己的能力及人性本善的認知，在趙建銘要求下，刪除2300萬元教育基金的條款，「幸妤，對不起，是爸爸錯看他了」。陳幸妤中午則婉拒受訪。

陳幸妤連日來要向前夫趙建銘討回3個兒子的2300萬元教育基金陷入僵局，陳5日指出趙要求小孩同意把他們帳戶股票賣掉，更對兒子說「如你媽再跟媒體放話，我就不還錢」；陳7日現身時說「反正我就閉嘴啊」，下午再說「從此不管、不再發表任何意見」。

陳幸妤指出，「3個小孩跟他爸的教育基金，我從此不管了，總之我有告知小孩我曾存過這筆錢給他們；他想要怎麼還，還是都不想跟爸爸要，還是要少要，都隨便他們。還是要照爸爸想要的贖回股票，到爸爸控制的帳號我都不想管，以後不要再來堵我上班，我對此事不再發表任何意見」。

然而，陳水扁今日以「幸妤，爸爸跟妳道歉」為題發文，不忍心女兒幸妤這段期間以來，一個人承受委屈，堅強面對各方面的壓力，他承認做錯了，公開向幸妤道歉。

陳水扁表示，為了怕外界知道幸妤的婚變，他親自處理幸妤的協議離婚書，並親任見證人，是他叫幸妤不要請律師，不讓幸妤請徵信社，是他誤判自己還有處理離婚協議的能力，誤判對人性本善的認知，他以為趙建銘會遵守還款的承諾，就在趙建銘要求下，把幸妤要求歸還2300萬元教育（就業）基金的條款刪掉了。

陳水扁說，沒想到這個錯誤的決定，使這條討回2300萬元的路，充滿各種艱辛的障礙，「幸妤，對不起，是爸爸錯看他了」。