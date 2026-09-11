快訊

下份工作會更好？3星座是例外…不適合常跳槽「恐失去熱情」

美光發史上最高獎酬 台灣員工百萬獎金入袋、產線最高領68個月薪資

人類末日倒數計時？AI 「10年內殺死所有人」的國際預言

聽新聞
0:00 / 0:00

談無人機條例採年度預算 張惇涵：大谷翔平每年一簽是同樣道理

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
行政院上午宣布已副署立法院三讀之「強化國防自主暨無人載具產業發展條例」，秘書長張惇涵表示，台灣面對的安全情勢不會等待政治爭議解決。記者曾原信／攝影
行政院上午宣布已副署立法院三讀之「強化國防自主暨無人載具產業發展條例」，秘書長張惇涵表示，台灣面對的安全情勢不會等待政治爭議解決。記者曾原信／攝影

立法院上月底三讀通過《強化國防自主暨無人載具產業發展條例》，行政院秘書長張惇涵11日表示，行政院長卓榮泰已予以副署。該條例採取年度預算執行，張惇涵舉例，日本棒球明星大谷翔平也是每年一簽，希望網羅大谷的球隊，就必須更早去洽談，回到國會也是一樣的道理。

外界關注，行政院副署了在野黨版本的無人機條例，預算編列回歸到年度預算之後，如何避免每年的總預算攻防帶來不穩定性。

對此，張惇涵以大谷翔平來做舉例。他說，2023年，大谷翔平跟洛杉磯道奇隊簽了一個10年7億美金的合約，其中包括了延遲支付。那是球隊考量自身財政能力，所以進行延遲支付。也就是說，如果在球場上，想要網羅一個頂級球星，必須用長約，並且考量自己的財政能力來簽下。

張惇涵表示，無人機條例回歸到年度預算，形同想要一個大谷翔平，每年一簽，甚至到年底，每一年大谷都會成為自由球員。希望網羅大谷的球隊，就必須更早去洽談並談定合約。回到國會也是一樣的道理，立法院既然決定用年度預算來辦理，解鈴還須繫鈴人，立法院就應如期審議預算。

2026年度已有追加預算要採購無人載具，包括無人艇、無人機，這項預算是用於一年急需的採購量。如今副署公告之後的新無人載具條例，外界關注是否與先前的無人機預算重疊。

張惇涵解釋，這兩項不會有重疊的部分，也剛好是互相的互補。推動無人機發展，是用國軍的需要來創造市場，讓市場來創造研發，讓研發來協助產業，讓產業來支撐國軍。由國軍的需求來帶動產業發展，這是相輔相成的。

大谷翔平 張惇涵 無人機

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

卓榮泰副署無人機條例 強調堅守國安核實編列預算

行政院宣布已副署無人機條例 張惇涵列「兩個堅持」

政院副署無人機條例 國民黨：自創超級行政否決權

政院副署無人機條例 民進黨團：國防迫切需求盼不延宕

相關新聞

幫陳幸妤處理離婚「刪還2300萬條款」 陳水扁道歉：爸爸錯看趙建銘

前總統陳水扁女兒陳幸妤爆發婚變，這段時日紛紛擾擾。陳水扁今日發文向女兒致歉，親口承認親自處理女兒的協議離婚書，還要她不要請律師、找徵信社，誤判自己的能力及人性本善的認知，在趙建銘要求下，刪除2300萬元教育基金的條款，「幸妤，對不起，是爸爸錯看他了」。

【即時短評】政院副不副署也雙標 賴總統還能自稱忠實的憲法捍衛者？

立法院日前三讀通過「台灣兒少成長及未來帳戶條例」，行政院聲稱該條例介入政院已規劃中的人口政策及預算安排，影響到行政權行使，有違憲疑慮，所以不予以副署。

行政院副署無人載具條例 李彥秀：這是憲法義務 非卓榮泰的憲政自助餐

立法院日前三讀通過「強化國防自主暨無人載具產業發展條例」，行政院今日宣布副署。國民黨立委李彥秀表示歡迎，在野黨版採6年2400億元年度預算、嚴防「非紅供應鏈」，優於政院的速成版，行政院發言人特地開記者會是此地無銀三百兩、向深綠交代，副署是憲法義務而非自助餐，若有窒礙難行應循覆議、釋憲，勿毀憲亂政。

談無人機條例採年度預算 張惇涵：大谷翔平每年一簽是同樣道理

立法院上月底三讀通過《強化國防自主暨無人載具產業發展條例》，行政院秘書長張惇涵11日表示，行政院長卓榮泰已予以副署。該條例採取年度預算執行，張惇涵舉例，日本棒球明星大谷翔平也是每年一簽，希望網羅大谷的球隊，就必須更早去洽談，回到國會也是一樣的道理。

川普點名台晶片課高關稅 盧秀燕籲政府：台美關係有狀況快修復

美國總統川普再度點名台灣，宣稱要對台灣晶片課徵高關稅。對此，台中市長盧秀燕今天示警，現在台美關係有一點狀況，希望政府盡快修復，不要波及晶片等經濟產業。

從瑞幸咖啡到張雪機車 都是政治思維解決簡單經濟問題

中國大陸「瑞幸咖啡」想來台，政府說要循陸資投資管道申請，以當前兩岸關係，瑞幸咖啡一如張雪機車，來台機率極低，這是用政治思維來解決簡單的經濟問題。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。