談無人機條例採年度預算 張惇涵：大谷翔平每年一簽是同樣道理

立法院上月底三讀通過《強化國防自主暨無人載具產業發展條例》，行政院秘書長張惇涵11日表示，行政院長卓榮泰已予以副署。該條例採取年度預算執行，張惇涵舉例，日本棒球明星大谷翔平也是每年一簽，希望網羅大谷的球隊，就必須更早去洽談，回到國會也是一樣的道理。

外界關注，行政院副署了在野黨版本的無人機條例，預算編列回歸到年度預算之後，如何避免每年的總預算攻防帶來不穩定性。

對此，張惇涵以大谷翔平來做舉例。他說，2023年，大谷翔平跟洛杉磯道奇隊簽了一個10年7億美金的合約，其中包括了延遲支付。那是球隊考量自身財政能力，所以進行延遲支付。也就是說，如果在球場上，想要網羅一個頂級球星，必須用長約，並且考量自己的財政能力來簽下。

張惇涵表示，無人機條例回歸到年度預算，形同想要一個大谷翔平，每年一簽，甚至到年底，每一年大谷都會成為自由球員。希望網羅大谷的球隊，就必須更早去洽談並談定合約。回到國會也是一樣的道理，立法院既然決定用年度預算來辦理，解鈴還須繫鈴人，立法院就應如期審議預算。

2026年度已有追加預算要採購無人載具，包括無人艇、無人機，這項預算是用於一年急需的採購量。如今副署公告之後的新無人載具條例，外界關注是否與先前的無人機預算重疊。

張惇涵解釋，這兩項不會有重疊的部分，也剛好是互相的互補。推動無人機發展，是用國軍的需要來創造市場，讓市場來創造研發，讓研發來協助產業，讓產業來支撐國軍。由國軍的需求來帶動產業發展，這是相輔相成的。