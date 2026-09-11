行政院宣布已副署無人機條例 張惇涵列「兩個堅持」

立法院上月底三讀通過《強化國防自主暨無人載具產業發展條例》，行政院秘書長張惇涵11日表示，立法院三讀通過的版本非行政院原提版本，但「國防安全不能等，產業升級也不能等」，因此行政院長卓榮泰已予以副署。

張惇涵表示，未來執政團隊將堅守「行政院預算權」與「國家機密受最嚴密保護」兩大堅持；同時呼籲立法院朝野政黨加速審議2026年度追加預算案，並如期審議2027年度中央政府總預算案，讓台灣有實力，讓人民更有信心。

張惇涵指出，行政院於6月18日提出《國防自主無人載具採購特別條例》草案，是從國防需求出發，希望透過「大量、長單、迭代更新」模式，讓國軍需要的無人機、無人艇能夠快速、穩定到位，也讓台灣無人載具產業有可預期的訂單，讓產業敢投資、敢擴廠、敢研發、敢培養人才。

張惇涵說，立法院最後三讀通過的版本，並非行政院版本。然而，卓榮泰已副署立法院通過的《強化國防自主暨無人載具產業發展條例》。

張惇涵表示，該條例是卓榮泰上任後第210個法案，其中有8個法案未予副署，這就是憲政的底線，也證明行政院有所為、有所不為，「有所為，是對民意負責；有所不為，是對憲法負責」。雖然社會各界對此項法案的疑慮，不會因副署而消失，但執政團隊守護國家的責任也不能因此放下腳步。

他說，台灣面對的安全情勢，不會等待所有政治爭議完全解決；台灣產業面對的國際競爭，也不會等待所有制度完美磨合，張秘書長強調「國防安全不能等，產業升級也不能等」。

張惇涵提到，國軍需要的戰力早一天形成，就多一分嚇阻；國防自主的能力早一天建立，台灣就少一分依賴。台灣無人載具產業正在起飛，企業正投入資金、工程師正投入研發、供應鏈正在成形，國際民主夥伴也正在尋找可信賴的「非紅供應鏈」。

他也說，然而，無人載具技術快速迭代，短短幾週就可能換了一個世代，機會不會站在原地等待台灣，產業也不能一年等過一年。因此，政府必須用國家的需求創造市場，用市場支持研發，用研發帶動產業，再用產業的力量支撐國防，用國防實力守護國家安全。

張惇涵表示，在行政院長副署、總統公告之後，執政團隊仍會守住兩個堅持。

第一，堅持行政院的預算權，並依照實際需求編列預算。

《強化國防自主暨無人載具產業發展條例》第4條雖定有預算額度原則，但未框定預算上限，因此行政院會堅守憲政體制下的預算權，依國防戰力建構及產業實際需求覈實編列預算，同時接受國會監督。執政團隊會將每一分預算真正轉換成守護人民的戰力，以及帶動產業升級的動力。

第二，堅持是國家機密，必須受到最嚴密的保護。

既然《強化國防自主暨無人載具產業發展條例》第2條規定，涉及國防事項的主責機關為國防部；第12條規定，「戰略特別委員會」的辦理機關為經濟部。

因此，未來「戰略特別委員會」將以產業發展為主軸，而應由國防專業決定的，必須回歸國防專業，尤其涉及國家機密、軍事部署、資訊、供應鏈安全等重要事項，執政團隊一定會用最嚴格的標準把關，「該公開的，我們接受監督；該保密的，我們堅守底線。」

張惇涵表示，接下來執政團隊會用最嚴謹的方式，在執行面補強社會仍有疑慮之處，並用制度面管控可能存在的風險。政治可以有攻防，民主也可以有爭論，但國家安全不應成為政治攻防的代價，產業發展也不能成為政治攻防的犧牲品。

他認為，有些政黨的選擇，只是為了證明自己的立場；而執政團隊今天的決定，是為了守住台灣，「國防安全不能等，產業升級不能等，該堅持的，我們一步不退；該前進的，我們一步不停」，因此執政團隊決定將爭議留在身後，把國家放在最優先。

張惇涵指出，行政院上週已送出今年度追加預算，其中無人載具預算編列559億元，相關計畫攸關台灣不對稱作戰的關鍵戰力，執政團隊衷心呼籲立法院朝野政黨加速審議今年度追加預算，同時如期審議明年度中央政府總預算案。

他希望朝野一起為國防爭取時間、為產業爭取機會，更為台灣爭取和平，讓世世代代的台灣人能夠有自由的選擇，讓台灣有實力，讓人民更有信心。