國民黨史料轉移政大數位化 李乾龍：歷多位主席 比8年抗戰久

國民黨副主席兼秘書長李乾龍今日上午於國立政治大學出席「職事之故：中國國民黨職名錄檢索系統暨中央秘書處檔案開放應用講座」。他致詞時特別感謝政大持續完成國民黨珍貴的史料檔案數位化，以及建置數位查詢系統，把歷史完整保留下來公諸於世，也期盼各界未來多加運用，讓黨史活化。

李乾龍表示，國民黨把中央秘書處的檔案轉移到政大，「講起來比八年抗戰還久」，可追溯到洪秀柱主席、林政則代理主席、吳敦義主席、林榮德代理主席、江啟臣主席、朱立倫主席，再到現任的鄭麗文主席，歷經了這麼長的時間，感謝政大術業有專攻，如果這些資料留在中央黨部，可能還留在檔案室中。

李乾龍說，國民黨的黨史如同個人的家譜，他回顧在江啟臣主席時擔任秘書長，與政大討論委託管理合作案的問題，當時即認為，可惜國民黨沒有在尚有能力時投注精力、編列經費來補助檔案的管理，應有助於縮短整個史料數位化以及開放時程。

李乾龍強調，儘管小有遺憾，但仍非常感謝政大持續完成國民黨史料的檔案數位化，資料現存放在這裡，政大師生也能優先研究使用，把歷史完整保留下來公諸於世，讓各界都能加以活用。

此外，李乾龍指出，國民黨還有一批珍貴的大陸時期的報紙，現存放於南投的台灣文獻館，也希望日後政大能協助整合，把過去在中國大陸及轉進臺灣的新聞報導，完整的還原與記錄下來。

「中央秘書處」檔案說明，國民黨中央秘書處是中央黨部的重要行政幕僚機關，主要負責議事、文書、總務、檔案、人事及綜合協調等工作，並承辦中央會議、決議執行、機要聯繫及各單位間之行政協調，是維繫中央黨務運作的重要中樞。秘書處在長期運作過程中形成大量公文與檔案，記錄中央黨部組織運作、行政制度、人事管理及決策執行歷程，具有重要的組織史與政治史研究價值。

「中國國民黨職名錄檢索系統」說明，收錄中國國民黨黨務組織自興中會以降，至中國國民黨第14屆中央委員會重要職名資料， 建置人名、組織、職務、任期等結構化欄位，提供多元檢索與交互比對功能， 便利研究者快速掌握組織沿革與人事異動脈絡，作為近現代台灣與中國政治史、人物關係與政黨運作研究的重要參考工具。