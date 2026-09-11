林佳龍接見美學者訪團 盼台美建構具韌性供應鏈

外交部長林佳龍日前接見史丹福大學胡佛研究所「台灣在印太地區」（TIPR）計畫學者訪問團時表示，外交部會落實總合外交，透過布局三鏈戰略、深化公私協力等，與美國等國共同建構具韌性的經貿關係與供應鏈。

史丹福大學胡佛研究所「台灣在印太地區」（TIPR）計畫共同主持人埃利斯（James O. Ellis Jr.）與教授戴雅門（Larry Diamond）日前率領學者訪問團訪台。外交部今天透過新聞稿指出，林佳龍9日接見訪團，雙方就區域安全及台美合作深入交流。

林佳龍在接見時指出，面對中國持續升高灰色地帶威脅、企圖形塑台海新常態，政府將堅定守護民主自由，並持續強化國防投資與改革，外交部將落實總合外交政策，透過布局三鏈戰略、深化公私協力及組成「聯合艦隊」（team of teams），與美國及理念相近國家共同建構具韌性的經貿關係與供應鏈。

台美已有「經濟繁榮夥伴對話」（EPPD），今年也簽署「矽盛世宣言暨台美經濟安全合作聯合聲明」。林佳龍指出，台美在上述機制下，在半導體、關鍵礦物及人才培育等面向攜手邁向「台美共生夥伴關係」。

他說，外交部也積極推動「無人機外交」，包括成立無人機國際學院（Global UAV Academy,GUAVA），強化台灣與民主夥伴的戰略連結，後續也期盼台美安全關係在既有軍售及安全合作基礎上，朝共同生產及研發穩健邁進。

外交部指出，埃利斯與戴雅門在交流時重申支持台灣維護民主自由，並盼持續深化胡佛研究所與台灣的學術交流；胡佛研究所傑出訪問學人、前澳洲外交部長潘恩（Marise Payne）會中肯定林佳龍日前率團出席第55屆「太平洋島國論壇」峰會及「太平洋繁榮特展」，並鼓勵台灣與美、澳等理念相近夥伴在印太地區深化合作。