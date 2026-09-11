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助理涉收陸資在台發展組織 高金素梅嘆：如戒嚴 假共諜之名壓迫異己

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
無黨籍立委高金素梅。聯合報系資料照
無黨籍立委高金素梅。聯合報系資料照

立委高金素梅國會辦公室主任張俊傑涉貪瀆案，具保潛逃，檢方再證實，張俊傑另涉違反「國家安全法」，疑收受中國資金在台發展組織。高金素梅今日發聲，表示助理遭高檢署以國安名義羈押，令她想起宛如戒嚴時期以共諜壓迫異己，呼籲外界勿無端揣測，是非曲直應依司法證據說話，並強調自己一定會挺住。

高金素梅說，最近她因為扁桃腺的舊疾，不得不開刀切除，這陣子一直遵照醫囑，少言休養。對於近期相關案件發生的變化，她感到非常意外，心情也非常沉重。

高金素梅表示，對於高檢署這幾天又另以國安的名義，羈押辦公室主任及前助理一事，讓她不禁想起當年那個風聲鶴唳、用「共諜」罪名壓迫政治異己的戒嚴時代。

高金素梅指出，對於一些媒體或網路上沒有依據的揣測報導，她認為大可不必，因為所有的事情都已經在司法的偵辦當中。是非曲直，都必須按照證據說話。

高金素梅強調，她的一生經歷過無數風雨，風吹雨打，踉蹌難免，但她一定會記得大家勉勵她的那句話：「素梅，妳要挺住！」

高金素梅 共諜 陸資

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